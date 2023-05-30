В России сошли с рельсов вагоны с газом и бензином
Во вторник, 30 мая, в Ульяновской области РФ несколько вагонов с газом и бензином сошли с рельсов. Что привело к аварии пока неизвестно.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
В России вагоны сошли с рельсов
РосСМИ сообщается, что вагоны сошли с рельсов недалеко от станции "Ульяновск-2" в 4 часа утра. Как минимум один вагон опрокинулся. Что привело к аварии пока неизвестно.
В России сразу же заявили, что это еще одна "партизанская атака на железные дороги".
Напомним, в начале мая в Брянской области России железнодорожный поезд сошел с рельсов. У него было 60 вагонов с нефтепродуктами и пиломатериалами. На месте инцидента произошел пожар.
Также в Ленинградской области взорвали линию электропередач. Пока неизвестно кто это сделал.