В России сошли с рельсов вагоны с газом и бензином

Российские поезда на железной дороге. Фото: росСМИ

Во вторник, 30 мая, в Ульяновской области РФ несколько вагонов с газом и бензином сошли с рельсов. Что привело к аварии пока неизвестно.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

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В России вагоны сошли с рельсов

РосСМИ сообщается, что вагоны сошли с рельсов недалеко от станции "Ульяновск-2" в 4 часа утра. Как минимум один вагон опрокинулся. Что привело к аварии пока неизвестно.

В России сразу же заявили, что это еще одна "партизанская атака на железные дороги".

Вагоны сошли с рельсов в России. Фото: t.me/bazabazon

Напомним, в начале мая в Брянской области России железнодорожный поезд сошел с рельсов. У него было 60 вагонов с нефтепродуктами и пиломатериалами. На месте инцидента произошел пожар.

Также в Ленинградской области взорвали линию электропередач. Пока неизвестно кто это сделал.