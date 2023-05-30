У Росії зійшли з рейок вагони з газом та бензином

Російські потяги на залізниці. Фото: росЗМІ

У вівторок, 30 травня, в Ульяновській області РФ декілька вагонів з газом і бензином зійшли з рейок. Що спричинило аварію наразі невідомо.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

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У Росії вагони зійшли з рейок

РосЗМІ повідомляється, що вагони зійшли з рейок неподалік станції "Ульяновськ-2" о 4 годині ранку. Як мінімум один вагон перекинувся. Що спричинило аварію поки невідомо.

У Росії одразу ж заявили, що це ще одна "партизанська атака на залізниці".

Вагони зійшли з рейок у Росії. Фото: t.me/bazabazon

Нагадаємо, на початку травня у Брянській області Росії залізничний потяг зійшов з рейок. Він мав 60 вагонів із нафтопродуктами та пиломатеріалами. На місці інциденту сталася пожежа.

Також у Ленінградській області підірвали лінію електропередач. Наразі невідомо, хто це зробив.