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В Ростове Путин провел совещание с военными

19 августа 2023 09:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Ростове Путин провел совещание с военными
Российский диктатор Владимир Путин. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российский диктатор Владимир Путин провел совещание с военными в штабе группировки армии РФ в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщают в пресс-службе Владимира Путина, передают росСМИ.

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Совещание Путина

Диктатор России заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений и других офицеров группировки.

В сети показали, как Путин прибыл в штаб. На видео можно увидеть, что лидера страны-террориста встретил Герасимов. На совещании присутствовало около 20 военных.

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Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, власть Владимира Путина остается стабильной, поскольку российское общество мало принимает активное участие в конфликтах между элитами, предпочитая занимать позицию нейтральных наблюдателей. Такие выводы были сделаны сотрудниками Бюро защиты Сатверсме (SAB).

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин пытается избежать революции в РФ. Он совершенно искренне говорит о своих глубинных страхах, в частности о распаде России.

Добавим, представитель украинской разведки Андрей Юсов выразил мнение, что действия Владимира Путина привели к войне не только в Украине, но и в самой России. Более того, кровавый диктатор привел разрушения и смерть в собственную страну.

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