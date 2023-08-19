В Ростове Путин провел совещание с военными

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: скриншот с видео

Российский диктатор Владимир Путин провел совещание с военными в штабе группировки армии РФ в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщают в пресс-службе Владимира Путина, передают росСМИ.

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Диктатор России заслушал доклады начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, командующих направлений и других офицеров группировки.

В сети показали, как Путин прибыл в штаб. На видео можно увидеть, что лидера страны-террориста встретил Герасимов. На совещании присутствовало около 20 военных.

Пост росСМИ. Фото: скриншот

Напомним, власть Владимира Путина остается стабильной, поскольку российское общество мало принимает активное участие в конфликтах между элитами, предпочитая занимать позицию нейтральных наблюдателей. Такие выводы были сделаны сотрудниками Бюро защиты Сатверсме (SAB).

Также мы писали, что российский диктатор Владимир Путин пытается избежать революции в РФ. Он совершенно искренне говорит о своих глубинных страхах, в частности о распаде России.

Добавим, представитель украинской разведки Андрей Юсов выразил мнение, что действия Владимира Путина привели к войне не только в Украине, но и в самой России. Более того, кровавый диктатор привел разрушения и смерть в собственную страну.