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У Ростові Путін провів нараду з військовими

19 серпня 2023 09:13
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Ростові Путін провів нараду з військовими
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російський диктатор Володимир Путін провів нараду з військовими у штабі угруповання армії РФ у Ростові-на-Дону.

Про це повідомляють у пресслужбі Володимира Путіна, передають росЗМІ.

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Диктатор Росії заслухав доповіді начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, командувачів напрямків та інших вищих офіцерів угруповання.

У мережі показали, як Путін прибув до штабу. На відео можна побачити, що лідера країни-терористки зустрів Герасимов. На нараді були присутні близько 20 військових.

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Допис росЗМІ. Фото: скриншот

Нагадаємо, влада Володимира Путіна залишається стабільною, оскільки російське суспільство мало бере активну участь у конфліктах між елітами, воліючи займати позицію нейтральних спостерігачів. Такі висновки було зроблено співробітниками Бюро захисту Сатверсме (SAB).

Також ми писали, що російський диктатор Володимир Путін намагається уникнути революції в РФ. Він абсолютно щиро говорить про свої глибинні страхи, зокрема про розпад Росії.

Додамо, представник української розвідки Андрій Юсов висловив думку, що дії Володимира Путіна призвели до війни не лише в Україні, а й у самій Росії. Щобільше кривавий диктатор навів руйнацію та смерть у власну країну.

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