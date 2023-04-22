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В разведке Великобритании объяснили, почему в РФ отменили акцию "Бессмертного полка"

22 апреля 2023 13:05
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В разведке Великобритании объяснили, почему в РФ отменили акцию "Бессмертного полка"
Акция "Бессмертный полк" в РФ. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российское государство продолжает удерживать ключевой нарратив о войне в Украине, пытаясь сравнить ее с опытом СССР во Второй мировой войне. Однако в связи с недавними потерями России на войне в Украине, власти отменили марши памяти "Бессмертного полка" и громкие военные парады, посвященные Дню Победы 9 мая. 

Об этом сообщает разведка Великобритании.

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Акция "Бессмертный полк"

Владелец группы "Вагнер" Евгений Пригожин публично поставил под вопрос оправдание войны России, что вызвало тревогу властей. Тем не менее власти продолжают попытки объединить российскую общественность вокруг поляризующих мифов о 1940-х годах. 

На этой неделе одно из российских изданий опубликовало "уникальные" документы из архивов ФСБ, свидетельствующие о причастности нацистов к убийству 22 тысяч польских граждан во время Катынского расстрела 1940 года. 

Однако в Минобороны Британии отметили, что ответственность за это несет НКВД, предшественница ФСБ, а Госдума России официально осудила Иосифа Сталина за приказ об убийствах в 2010 году.

 В целом, Российское государство продолжает пытаться сохранить свой нарратив о войне, но сталкивается с протестами и критикой как внутри страны, так и со стороны международного сообщества.

Напомним, что традиционного шествия "Бессмертный полк" в День Победы в России в этом году не будет. Россияне собираются вместо шествия поститься фото ветеранов в соцсетях.

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