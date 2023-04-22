У розвідці Великої Британії пояснили, чому у РФ скасували акцію "Безсмертного полку"

Акція "Безсмертний полк" у РФ. Фото: росЗМІ

Російська держава продовжує утримувати ключовий наратив про війну в Україні, намагаючись порівняти її з досвідом СРСР у Другій світовій війні. Однак у зв'язку з нещодавніми втратами Росії на війні в Україні, влада скасувала марші пам'яті "Безсмертного полку" та гучні військові паради, присвячені Дню Перемоги 9 травня.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

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Акція "Безсмертний полк"

Власник групи "Вагнер" Євген Пригожин публічно поставив під питання виправдання війни Росії, що викликало тривогу влади. Проте влада продовжує спроби об'єднати російську громадськість навколо поляризуючих міфів про 1940-і роки.

Цього тижня одне з російських видань опублікувало "унікальні" документи з архівів ФСБ, які свідчать про причетність нацистів до вбивства 22 тисяч польських громадян під час Катинського розстрілу 1940 року.

Однак у Міноборони Британії зазначили, що відповідальність за це несе НКВС, попередниця ФСБ, а Держдума Росії офіційно засудила Йосипа Сталіна за наказ про вбивства у 2010 році.

Загалом Російська держава продовжує намагатися зберегти свій наратив про війну, але стикається з протестами та критикою як усередині країни, так і міжнародної спільноти.

Нагадаємо, що традиційної ходи "Безсмертний полк" у День Перемоги в Росії цього року не буде. Росіяни збираються замість ходи постити фото ветеранів у соцмережах.