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В Саудовской Аравии мужчину приговорили к смертной казни из-за сообщений в Twitter

1 сентября 2023 08:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Саудовской Аравии мужчину приговорили к смертной казни из-за сообщений в Twitter
Заключенный в тюрьме. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Саудовской Аравии мужчину приговорили к смертной казни исключительно на основе его активности в Twitter и YouTube. Мужчину четыре месяца держали в одиночной камере и не допускали адвоката.

Об этом заявили в правозащитной организации Human Rights Watch.

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Как известно, суд Саудовской Аравии приговорил 54-летнего пенсионера Мухаммада аль-Гамди, основываясь исключительно на его активности в X (бывший Twitter) и YouTube.

Аль-Гамди приговорили к смертной казни по статье 30 закона Саудовской Аравии о борьбе с терроризмом за "описание короля или наследного принца способом, подрывающим религию или справедливость", статье 34 за "поддержку террористической идеологии", статье 43 по и статье 44 за публикацию ложных новостей "с намерением совершения террористического преступления".

Добавим, что сам аль-Гамди считает себя не политическим активистом или правозащитником, а частным лицом, которое лишь выразило неудовлетворение властями Саудовской Аравии. В то же время родной брат осужденного Саэд бин Насер аль-Гамди — известный ученый Саудов и критик, проживающий в экзили в Великобритании.

Правозащитная организация Human Rights Watch призвала власти Саудовской Аравии отменить смертный приговор, указывая, что он лишь мирно выражал свое мнение в Интернете.

Напомним, в мае этого года президент Уганды Йовери Мусевени подписал жесточайший в мире анти-ЛГБТК закон. Он предусматривает смертную казнь за "гомосексуализм при отягчающих обстоятельствах".

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