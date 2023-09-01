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У Саудівській Аравії чоловіка засудили до страти через дописи у Twitter

1 вересня 2023 08:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Саудівській Аравії чоловіка засудили до страти через дописи у Twitter
В'язень у в'язниці. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Саудівській Аравії чоловіка засудили до смертної кари виключно на основі його активності в Twitter і YouTube. Чоловіка чотири місяці тримали в одиночній камері і не допускали адвоката.

Про це заявили у правозахисній організації Human Rights Watch.

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Як відомо, суд Саудівської Аравії засудив 54-річного пенсіонера Мухаммада аль-Гамді, грунтуючись винятково на його активності у X (колишній Twitter) та YouTube. 

Аль-Гамді засудили до страти за статтею 30 закону Саудівської Аравії про боротьбу з тероризмом за "опис короля чи наслідного принца у спосіб, який підриває релігію чи справедливість", статтею 34 за "підтримку терористичної ідеології", статтею 43 за "спілкування з терористичною організацією" та статтею 44 за публікацію неправдивих новин "з наміром вчинення терористичного злочину". 

Додамо, що сам аль-Гамді вважає себе не політичним активістом чи правозахисником, а приватною особою, яка лише висловила певні занепокоєння стосовно влади Саудівської Аравії. Водночас рідний брат засудженого Саед бін Насер аль-Гамді — відомий саудівський вчений та критик, який проживає в екзилі у Великій Британії.

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала владу Саудівської Аравії скасувати смертний вирок, вказуючи, що він лише мирно висловлював свою думку в інтернеті.

Нагадаємо, у травні цього року президент Уганди Йовері Мусевені підписав найжорстокіший у світі анти-ЛГБТК закон. Він передбачає смертну кару за "гомосексуалізм за обтяжуючих обставин". 

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