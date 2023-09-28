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В Сенате объяснили, почему США должны продолжать и усиливать помощь Украине

28 сентября 2023 07:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Сенате объяснили, почему США должны продолжать и усиливать помощь Украине
Лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл. Фото: REUTERS/Julia Nikhinson
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

США должны помогать Украине, поскольку на это идет относительно малая доля американского ВВП и Америке не приходится посылать на войну своих военных. Если Путин выиграет, следующей будет страна НАТО, и это будет труднее.

Об этом заявил лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл, пишет "Голос Америки".

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Сенатор Митч Макконнелл отметил, что, по его мнению, помощь Киеву выгодна США, поскольку на помощь Украине идет относительно малая доля американского ВВП. Кроме того, США не приходится посылать на войну своих военных.

"Если Путин выиграет, следующей будет страна НАТО. И я думаю, что гораздо разумнее остановить это вторжение, вытолкнуть его, и единственные, кто готов участвовать в этом — это сами украинцы. Украинцы проявляют мужество и отвагу и, я думаю, что это вдохновляет остальной мир, который выбирает своих лидеров страны, которыми не управляют автократы", — подчеркнул он.

Макконнелл также пояснил, что передача Украине вооружения для ведения военных действий способствует развитию промышленной базы в США, создает рабочие места для американцев.

"Когда мы отправляем оружие и боеприпасы в Украину, мы замещаем немало наших активов на более современное, передовое оборудование. Мы должны восстанавливать нашу промышленную базу и без войны в Украине из-за роста конкуренции со стороны России и Китая", — отметил он.

Еще одним доводом, который приводит Макконнелл, является влияние войны на ситуацию на Дальнем Востоке. Он отметил, что Япония, Южная Корея и Филиппины понимают угрозу, поступающую от Китая в связи с войной России в Украине больше, чем США. Потому эти страны помогают Киеву.

Напомним, ранее сообщалось, что Сенат США принял важное решение по Украине. Он должен предоставить дополнительный пакет помощи на шесть миллиардов долларов.

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