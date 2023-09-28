У Сенаті пояснили, чому США має продовжувати та посилювати допомогу Україні

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл. Фото: REUTERS/Julia Nikhinson

США повинні допомогати Україні, оскільки на це йде відносно мала частка американського ВВП та Америці не доводиться посилати на війну своїх військових. Якщо ж Путін виграє, наступною буде країна НАТО і це буде важче.

Про це заявив лідер республіканців у Сенаті США Мітч Макконнелл, пише "Голос Америки".

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Сенатор Мітч Макконнелл зазначив, що, на його думку, допомога Києву вигідна США, оскільки на допомогу Україні йде відносно мала частка американського ВВП. Крім того, США не доводиться посилати на війну своїх військових.

"Якщо Путін виграє, наступною буде країна НАТО. І я думаю, що набагато розумніше зупинити це вторгнення, виштовхнути його, і єдині, хто готовий брати участь у цьому, – це самі українці. Українці проявляють мужність та відвагу і, я думаю, що це надихає решту світу, яка обирає своїх лідерів, країни, якими не керують автократи", — наголосив він.

Також Макконнелл пояснив, що передача Україні озброєння для ведення військових дій сприяє розвитку промислової бази у США, створює робочі місця для американців.

"Коли ми відправляємо зброю та боєприпаси в Україну, ми заміщуємо чимало наших активів на більш сучасне, передове обладнання. Ми мали б відновлювати нашу промислову базу й без війни в Україні через зростання конкуренції з боку Росії та Китаю", — зауважив він.

Ще одним аргументом, який наводить Макконнелл, є вплив війни на ситуацію на Далекому Сході. Він зазначив, що Японія, Південна Корея і Філіппіни розуміють загрозу, що надходить від Китаю у зв'язку з війною Росії в Україні більше, ніж США. Тому ці країни допомагають Києву.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сенат США ухвалив важливе рішення щодо України. Він мав надати додатковий пакет допомоги на шість мільярдів доларів.