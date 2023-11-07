В Сенате США заблокировали законопроект о помощи Израилю отдельно от Украины, — Reuters

Здание Сената США. Фото: pixabay

Американские сенаторы-демократы заблокировали попытки республиканцев незамедлительно пропустить законопроект, который бы одобрил экстренную поддержку для Израиля, исключая при этом финансовую помощь для Украины. Лидеры демократов в Сенате подчеркнули необходимость поддержки как Украины, так и Израиля.

Об этом сообщает Reuters.

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Лидеры демократов в Сенате подчеркнули необходимость поддержки как Украины, так и Израиля, а также обеспечения гуманитарной поддержки, безопасности границ и финансирования для противодействия влиянию Китая в регионе Индо-Тихоокеанского бассейна.

Они указали на финансовый запрос президента Джо Байдена на сумму 106 миллиардов долларов, который был направлен в Конгресс в предыдущем месяце.

Демократы выразили обвинение в адрес республиканцев, занимающихся в Палате представителей, в использовании ситуации в Израиле для политических маневров, связывая помощь стране с урезанием бюджета Налоговой службы США.

Сенатор Пэтти Мюррей, председатель бюджетного комитета Сената, выразила мнение, что партнеры в Украине, как и американские союзники в Израиле, не могут позволить себе ждать.

В документе, одобренном Палатой представителей, предусмотрено выделение Израилю 14,3 миллиарда долларов в связи с нападением, осуществленным исламистским движением ХАМАС 7 октября, и предлагается снижение финансирования налоговой службы США на аналогичную сумму.

Напомним, что главы министерств и департаментов США написали обращение к лидерам Конгресса с просьбой профинансировать помощь Украине на 11,8 миллиарда долларов. Это сумма по дополнительному бюджетному запросу Джо Байдена.