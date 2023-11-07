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У Сенаті США заблокували законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю окремо від України, — Reuters

7 листопада 2023 23:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Сенаті США заблокували законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю окремо від України, — Reuters
Будівля Сенату США. Фото: pixabay
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Американські сенатори-демократи заблокували спроби республіканців негайно пропустити законопроєкт, який би схвалив екстрену підтримку для Ізраїлю, за винятком фінансової допомоги для України. Лідери демократів у Сенаті наголосили на необхідності підтримки як України, так і Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters.

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Лідери демократів у Сенаті наголосили на необхідності підтримки як України, так і Ізраїлю, а також забезпечення гуманітарної підтримки, безпеки кордонів та фінансування для протидії впливу Китаю в регіоні Індо-Тихоокеанського басейну.

Вони вказали на фінансовий запит президента Джо Байдена на суму 106 мільярдів доларів, який було направлено до Конгресу минулого місяця.

Демократи висловили звинувачення на адресу республіканців, які займаються у Палаті представників, у використанні ситуації в Ізраїлі для політичних маневрів, пов'язуючи допомогу країні з урізанням бюджету Податкової служби США.

Сенатор Петті Мюррей, голова бюджетного комітету Сенату, висловила думку, що партнери в Україні, як і американські союзники в Ізраїлі, не можуть собі дозволити чекати.

У документі, схваленому Палатою представників, передбачено виділення Ізраїлю 14,3 мільярда доларів у зв'язку з нападом, здійсненим рухом ісламізму ХАМАС 7 жовтня, і пропонується зниження фінансування податкової служби США на аналогічну суму.

Нагадаємо, що глави міністерств та департаментів США написали звернення до лідерів Конгресу з проханням профінансувати допомогу Україні на 11,8 мільярда доларів. Це сума за додатковим бюджетним запитом Джо Байдена.

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