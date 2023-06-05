В Сенегале из-за беспорядков отключили мобильный интернет

Беспорядки в Сенегале. Фото: Reuters

В Сенегале отключили мобильный интернет из-за беспорядков. Целью этого является предотвращение дальнейшей эскалации насилия, которое недавно охватило страну.

Об этом пишет Reuters.

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Беспорядки в Сенегале

Решение о прерывании интернет-сервиса было принято в ответ на растущую волну ненависти и дезинформации, распространяющихся в сети. Подробности о том, какие именно регионы и в какое время суток затронет это ограничение, правительство не раскрыло.

Тем не менее некоторые горожане Дакара, столицы страны, сообщили о проблемах с доступом к мобильному интернету в прошлое воскресенье после обеда — времени, когда обычно нарастают протесты.

В издании уточнили, что в прошлую неделю правительство уже пыталось ввести запрет на использование некоторых мессенджеров, но эта мера оказалась не слишком эффективной, так как многие граждане смогли обойти ограничения. Именно поэтому запрет был расширен и усилен.

Напомним, что генсек ООН Антониу Гутерреш требует, чтобы виновные в гибели его подчиненных во время боевых действий в Судане были наказаны армией и силами быстрого реагирования. Погибли три его коллеги.

Добавим, что среди погибших во время столкновений между вооруженными силами и военизированными силами скорой поддержки Судана обнаружили троих сотрудников Всемирной продовольственной программы (WFP) при ООН. Еще двое получили ранения.