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У Сенегалі через заворушення відключили мобільний інтернет

5 червня 2023 08:54
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Сенегалі через заворушення відключили мобільний інтернет
Заворушення у Сенегалі. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У Сенегалі відключили мобільний інтернет через заворушення. Метою цього є запобігання подальшій ескалації насильства, яке нещодавно охопило країну.

Про це пише Reuters.

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Рішення про переривання інтернет-сервісу було прийнято у відповідь на хвилю ненависті й дезінформації, що зростає, що поширюються в мережі. Подробиці про те, які саме регіони й в який час доби торкнеться цього обмеження, уряд не розкрив.

Проте деякі городяни Дакара, столиці країни, повідомили про проблеми з доступом до мобільного інтернету минулої неділі після обіду — часу, коли зазвичай наростають протести.

У виданні уточнили, що минулого тижня уряд вже намагався ввести заборону на використання деяких месенджерів, але цей захід виявився не надто ефективним, оскільки багато громадян змогли обійти обмеження. Саме тому заборона була розширена та посилена.

Нагадаємо, що генсек ООН Антоніу Гутерреш вимагає, щоб винні у загибелі його підлеглих під час бойових дій у Судані були покарані армією та силами швидкого реагування. Загинули три його колеги.

Додамо, що серед загиблих під час зіткнень між збройними силами та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану виявили трьох співробітників Всесвітньої продовольчої програми (WFP) при ООН. Ще двоє отримали поранення.

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