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В Шебекино Белгородской области отменили выпускные в школах

15 мая 2023 12:22
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Шебекино Белгородской области отменили выпускные в школах
Выпускной вечер в РФ. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в школах Шебекино будут отменены выпускные. Власти области готовы родителям оказать в помощи, чтобы вывезти детей в безопасное место.

Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

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Отмена выпускных в Шебекино

"Иногда я вспоминаю, что в той школе, где попал снаряд, могли находиться дети. Это напоминает мне о гневных комментариях родителей, которые критиковали решение закрыть школы, утверждая, что дети не получают должного образования или им плохо учиться. Однако, когда ставится вопрос о жизни и смерти, выбор становится единственным и очевидным", — говорит Гладков.

Также Губернатор уточнил, что в связи с невозможностью проведения последних звонков и выпускных церемоний в школах Шебекино из-за текущей ситуации, вполне разумно предложить родителям альтернативное решение.

"Мы готовы предоставить автобусы для безопасной перевозки учащихся в школы и ДК Белгородской области. Мы стремимся организовать торжественные мероприятия, такие как вручение аттестатов, последний звонок и выпускные церемонии, с соблюдением всех мер безопасности, включая безопасное расстояние от границы. Мы готовы предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности и комфорта учащихся во время перевозки и мероприятий", — уточнил он.

Окончательное решение о формате мероприятий — очном, но с соблюдением безопасного расстояния, или заочном — будет принимать сами родители, дети и учителя. 

 

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