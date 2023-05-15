У Шебекіно Бєлгородської області скасували випускні у школах

Випускний вечір у РФ. Фото: росЗМІ

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що у школах Шебекіно буде скасовано випускні. Влада області готова батькам надати допомогу, щоб вивезти дітей у безпечне місце.

Про це повідомив В'ячеслав Гладков.

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Скасування випускних у Шебекіно

"Іноді я згадую, що в тій школі, де потрапив снаряд, могли перебувати діти. Це нагадує мені про гнівні коментарі батьків, які критикували рішення закрити школи, стверджуючи, що діти не здобувають належної освіти або їм погано вчитися. Однак, коли порушується питання про життя та смерть, вибір стає єдиним і очевидним", — говорить Гладков.

Також Губернатор уточнив, що у зв'язку з неможливістю проведення останніх дзвінків та випускних церемоній у школах Шебекіно через поточну ситуацію цілком розумно запропонувати батькам альтернативне рішення.

"Ми готові надати автобуси для безпечного перевезення учнів до шкіл та ДК Білгородської області. Ми прагнемо організувати урочисті заходи, такі як вручення атестатів, останній дзвінок та випускні церемонії, з дотриманням усіх заходів безпеки, включаючи безпечну відстань від кордону. Ми готові вжити всіх необхідних заходів. заходи для забезпечення безпеки та комфорту учнів під час перевезення та заходів", — уточнив він.

Остаточне рішення про формат заходів — очний, але з дотриманням безпечної відстані або заочний — прийматимуть самі батьки, діти та вчителі.