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В школах России хотят закупить беспилотники для обучения детей

2 июня 2023 12:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В школах России хотят закупить беспилотники для обучения детей
Дети учатся пользоваться дронами. Фото: minobr74.ru
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В две школы российского города Санкт-Петербург планируют закупить беспилотников для обучения детей. На это планируют потратить два миллиона рублей.

Об этом сообщает издание Бумага.

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В одной из школ Приморского района руководство собирается закупить 15 "учебных" дронов на миллион рублей за счет городского бюджета. Отмечается, что в мае этого года школьники этого учебного заведения принимали участие в стриме, посвященном Дню Победы — он проходил на базе "ЧВК Вагнер Центра".

А в другой школе Московского района ожидают поставки наборов для самостоятельного сбора квадрокоптеров. В общей сложности местная администрация потратит около миллиона рублей на "учебное оборудование". Кроме того, с сентября 2023 года в школе хотят запустить программу "Конструирование и программирование БпА" для школьников 12-15 лет.

Отмечается, что другие школы РФ также планируют не только обучать школьников руководить безпилотниками, а й разрабатывать их.

Напомним, российская оккупационная "администрация" выдает аттестаты об окончании школы на захваченных россиянами территориях только при наличии российского паспорта. Украинская власть делает все, чтобы эти выпускники поступили в украинские вузы.

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