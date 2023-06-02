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У школи Росії хочуть закупити безпілотники для навчання дітей

2 червня 2023 12:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У школи Росії хочуть закупити безпілотники для навчання дітей
Діти вчаться користуватись дронами. Фото: minobr74.ru
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У дві школи російського міста Санкт-Петербург планують закупити безпілотники для навчання дітей. На це планують витратити два млн рублів.

Про це повідомляє видання Бумага

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В одній зі шкіл Приморського району керівництво збирається закупити 15 "навчальних" дронів на мільйон рублів коштом міського бюджету. Зазначається, що в травні цього року школярі цього навчального закладу брали участь у стримі, присвяченому Дню Перемоги — він проходив на базі "ЧВК Вагнер Центру".

А в іншій школі Московського району очікують постачання наборів для самостійного збирання квадрокоптерів. Загалом місцева адміністрація витратить близько мільйона рублів на "навчальне обладнання". Окрім цього, з вересня 2023 року у школі хочуть запустити програму "Конструювання та програмування БпЛА" для школярів 12–15 років.

Зазначається, що інші школи РФ планують не лише навчати школярів керувати дронами, а й розробляти їх.

Нагадаємо, російська окупаційна "адміністрація" видає атестати про закінчення школи на захоплених росіянами територіях тільки за наявності російського паспорта. Українська ж влада робить все, аби ці випускники вступили до українських вишів.

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