В Швеции прокомментировали вступление страны в НАТО: что думают об Украине

Министр обороны Швеции Пол Йонсон. Фото: Fredrik Sandberg/TT

В Швеции надеются, что к саммиту в Вильнюсе 11-12 июля страна сможет присоединиться к НАТО. Также там ждут и Украину.

Об этом рассказал министр обороны Швеции Пол Йонсон в интервью РБК-Украина.

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"Я надеюсь, что к саммиту в Вильнюсе 11-12 июля мы сможем присоединиться к Альянсу, и мы чувствуем сильную поддержку нашей заявки. Я имел честь принимать министра обороны Остина два дня назад в Швеции, и он сказал, что очень важно, чтобы Швеция стала членом Альянса в Вильнюсский саммит", — сказал Йонсон.

Он добавил, что в Швеции с уважением относятся к тому факту, что только Турция может принимать решения за Турцию, только Венгрия может принимать решения за Венгрию, но все там испытывают сильную поддержку заявки Швеции в НАТО.

Поддерживает ли Швеция вступление Украины в НАТО

Отвечая на вопрос, поддержит ли Швеция присоединение Украины к НАТО сразу после того, как эта война закончится нашей победой, Йонсон ответил, что ему трудно озвучить свою позицию, поскольку Швеция еще не член Альянса.

"Но есть две вещи, о которых я хочу сказать четко. Во-первых, это важность десятой статьи Североатлантического договора, которая означает политику открытых дверей, это важно для Швеции, это важно для Украины. И я думаю, что евроатлантическое сообщество будет сильнее, когда все страны будут иметь право выбирать свой собственный путь к безопасности, будь то Швеция или Украина. И мы всегда будем бороться за то, чтобы дверь была открыта", — сказал шведский министр обороны.

Также он подчеркнул, что соглашение, достигнутое в Бухаресте в 2008 году, было очень понятным: Украина и Грузия станут членами НАТО.

Напомним, перед встречей в формате "Рамштайн генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина должна стать членом Альянса. Однако сейчас главное внимание уделяется обеспечению победы страны в войне над агрессором Россией.