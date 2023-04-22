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У Швеції прокоментували вступ країни у НАТО: що думають про Україну

22 квітня 2023 15:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Швеції прокоментували вступ країни у НАТО: що думають про Україну
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Фото: Fredrik Sandberg/TT
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Швеції сподіваються, що до саміту у Вільнюсі 11-12 липня країна зможе приєднатися до НАТО. Також там чекають і на Україну.

Про це розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Я сподіваюся, що до саміту у Вільнюсі 11-12 липня ми зможемо приєднатися до Альянсу, і ми відчуваємо сильну підтримку нашої заявки. Я мав честь приймати міністра оборони Остіна два дні тому у Швеції, і він сказав, що дуже важливо, щоб Швеція стала членом Альянсу до Вільнюського саміту", — сказав Йонсон.

Він додав, що у Швеції з повагою ставляться до того факту, що тільки Туреччина може приймати рішення за Туреччину, тільки Угорщина може приймати рішення за Угорщину, але всі там відчувають сильну підтримку заявки Швеції до НАТО.

Чи підтримує Швеція вступ України до НАТО

Відповідаючи на питання, чи підтримає Швеція приєднання України до НАТО одразу після того, як ця війна закінчиться нашою перемогою, Йонсон відповів, йому важко озвучити свою позицію, оскільки Швеція ще не член Альянсу.

"Але є дві речі, про які я хочу сказати чітко. По-перше, це важливість десятої статті Північноатлантичного договору, яка означає політику відчинених дверей, це важливо для Швеції, це важливо для України. І я думаю, що євроатлантична спільнота буде сильнішою, коли всі країни матимуть право обирати свій власний шлях до безпеки, чи то Швеція, чи Україна. І ми завжди боротимемося за те, щоб двері були відчинені", — сказав шведський міністр оборони.

Також він наголосив, що угода, досягнута в Бухаресті у 2008 році була дуже зрозумілою: Україна та Грузія стануть членами НАТО.

Нагадаємо, перед зустріччю у форматі "Рамштайн генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що усі союзники по НАТО згідні з тим, що Україна має стати членом Альянсу.  Однак наразі головна увага приділяється забезпеченню перемоги країни у війні над агресором Росією.

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