В Сирии прекратил работу аэропорт Алеппо: сирийцы говорят о ракетном ударе со стороны Израиля
Аэропорт в сирийском городе Алеппо был закрыт после удара по территории аэропорта. В этом ударе сирийская армия обвиняет вооруженные силы соседнего Израиля.
Об этом, ссылаясь на сирийскую сторону, сообщило информагентство Xinhua.
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Аэропорт в Алеппо не работает
Сирийская армия заявила, что аэропорт Алеппо прекратил работу.
Это, как отмечается, усложнит поставки гуманитарной помощи пострадавшим от разрушительного февральского землетрясения жителям Сирии.
Во всем виноват Израиль
В закрытии аэропорта Алеппо сирийская армия обвинила соседей из Израиля.
По информации сирийской стороны, израильские вооруженные силы нанесли удар по направлению сирийского средиземноморского побережья.
Удар якобы был нанесен в 2:07 утра 8 марта.
Напомним, 23 февраля из Сектора Газа в южную часть Израиля были запущены шесть ракет. Пять из них сбила израильская система ПВО, шестая ракета упала на открытой местности. О погибших или пострадавших в результате падения этой ракеты не сообщается.
Фото: Pixabay