В Сирии прекратил работу аэропорт Алеппо: сирийцы говорят о ракетном ударе со стороны Израиля

Сирия обвинила Израиль в обстреле аэропорта Алеппо

Аэропорт в сирийском городе Алеппо был закрыт после удара по территории аэропорта. В этом ударе сирийская армия обвиняет вооруженные силы соседнего Израиля.

Об этом, ссылаясь на сирийскую сторону, сообщило информагентство Xinhua.

Аэропорт в Алеппо не работает

Сирийская армия заявила, что аэропорт Алеппо прекратил работу.

Это, как отмечается, усложнит поставки гуманитарной помощи пострадавшим от разрушительного февральского землетрясения жителям Сирии.

Во всем виноват Израиль

В закрытии аэропорта Алеппо сирийская армия обвинила соседей из Израиля.

По информации сирийской стороны, израильские вооруженные силы нанесли удар по направлению сирийского средиземноморского побережья.

Удар якобы был нанесен в 2:07 утра 8 марта.

Напомним, 23 февраля из Сектора Газа в южную часть Израиля были запущены шесть ракет. Пять из них сбила израильская система ПВО, шестая ракета упала на открытой местности. О погибших или пострадавших в результате падения этой ракеты не сообщается.

Фото: Pixabay