​​​​​​​У Сирії припинив роботу аеропорт Алеппо: сирійці кажуть про ракетний удар з боку Ізраїлю

Сирія звинуватила Ізраїль у обстрілі аеропорту Алеппо

Аеропорт у сирійському місті Алеппо був закритий після удару по території летовища. У цьому ударі сирійська армія звинувачує збройні сили сусіднього Ізраїлю.

Про це, посилаючись на сирійську сторону, повідомило інформагентство Xinhua.

Аеропорт в Алеппо не працює

Сирійська армія заявила, що аеропорт у місті Алеппо припинив роботу.

Це, як зазначається, ускладнить постачання гуманітарної допомоги мешканцям Сирїі, які постраждали від руйнівного лютневого землетрусу.

У всьому винен Ізраїль

У закритті аеропорту Алеппо сирійська армія звинуватила сусідів з Ізраїлю.

За інформацією сирійської сторони, ізраїльські збройні сили завдали удару з напрямку сирійського середземноморського узбережжя.

Удар нібито був завданий о 2:07 ранку 8 березня.

Нагадаємо, 23 лютого з Сектора Газа в південну частину Ізраїлю були запущені шість ракет. П’ять із них збила ізраїльська система ППО, шоста ракета упала на відкритій місцевості. Про загиблих чи постраждалих внаслідок падіння цієї ракети не повідомляється.

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