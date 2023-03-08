У Сирії припинив роботу аеропорт Алеппо: сирійці кажуть про ракетний удар з боку Ізраїлю
Аеропорт у сирійському місті Алеппо був закритий після удару по території летовища. У цьому ударі сирійська армія звинувачує збройні сили сусіднього Ізраїлю.
Про це, посилаючись на сирійську сторону, повідомило інформагентство Xinhua.
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Аеропорт в Алеппо не працює
Сирійська армія заявила, що аеропорт у місті Алеппо припинив роботу.
Це, як зазначається, ускладнить постачання гуманітарної допомоги мешканцям Сирїі, які постраждали від руйнівного лютневого землетрусу.
У всьому винен Ізраїль
У закритті аеропорту Алеппо сирійська армія звинуватила сусідів з Ізраїлю.
За інформацією сирійської сторони, ізраїльські збройні сили завдали удару з напрямку сирійського середземноморського узбережжя.
Удар нібито був завданий о 2:07 ранку 8 березня.
Нагадаємо, 23 лютого з Сектора Газа в південну частину Ізраїлю були запущені шість ракет. П’ять із них збила ізраїльська система ППО, шоста ракета упала на відкритій місцевості. Про загиблих чи постраждалих внаслідок падіння цієї ракети не повідомляється.
Фото: Pixabay