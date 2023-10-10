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В Словакии сформируют антиукраинскую коалицию

10 октября 2023 21:29
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Илья Рябинин
редактор
В Словакии сформируют антиукраинскую коалицию
Лидер партии HLAS Питер Пеллегрини. Фото: Pravda
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Илья Рябинин
редактор

Словацкая партия HLAS ("Голос"), имеющая "золотую акцию" в формировании правительства после выборов, решила согласиться на переговоры с антиукраинской партией Smer-SD и пророссийской SNS. Таким образом, словацкие политические силы готовятся сформировать антиукраинскую коалицию.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Антиукраинская коалиция

"Вероятность того, что следующее правительство Словакии возглавит экс-премьер-министр Роберт Фицо, который хочет прекратить словацкую военную поддержку Украины, возросла сегодня, когда лидер левой партии HLAS заявил, что будет рассматривать только коалицию с Фицо", — говорится в сообщении.

HLAS является ключевым игроком для формирования нового коалиционного правительства после парламентских выборов 30 сентября, на которых партия Фицо SMER-SD стала победителем, но не завоевала необходимого большинства голосов.

Лидер партии HLAS Питер Пеллегрини сказал, что предпочитает коалицию с партией Фицо и пророссийскую ультраправую партию SNS вместо формирования альтернативной четырехпартийной коалиции с консервативными и либеральными политическими силами, которые пообещали сохранить текущий курс в отношении Украины и имеют более положительные взгляды на процессы внутри.

Также он отметил, что HLAS, которую аналитики считают более умеренной силой, чем возглавляемая Фицо SMER-SD, будет гарантировать преемственность внешней политики Словакии, которая является членом ЕС и НАТО. Зато о курсе страны по этим двум блокам Пеллегрини заявил, что "нужно ориентироваться на историю", чем поддержал политику Фицо.

Напомним, что ранее президент Словакии Зузана Чапутова снова выступила за продолжение предоставления Украине военной помощи, поскольку "это касается безопасности обеих стран". Однако Роберт Фицо настаивает, что помощи Украине больше не будет, поскольку Словакии "хватает своих проблем".

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