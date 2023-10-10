У Словаччині сформують антиукраїнську коаліцію

Лідер партії HLAS Пітер Пеллегріні. Фото: Pravda

Словацька партія HLAS ("Голос"), що має "золоту акцію" у формуванні уряду після виборів, вирішила погодитися на переговори з антиукраїнською партією Smer-SD та проросійською SNS. Таким чином словацькі політичні сили готуються сформувати антиукраїнську коаліцію.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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Антиукраїнська коаліція

"Ймовірність того, що наступний уряд Словаччини очолить експрем’єр-міністр Роберт Фіцо, який хоче припинити словацьку військову підтримку України, зросла сьогодні, коли лідер лівої партії HLAS заявив, що розглядатиме лише коаліцію з Фіцо", — йдеться у повідомленні.

HLAS є ключовим гравцем для формування нового коаліційного уряду після парламентських виборів 30 вересня, на яких партія Фіцо SMER-SD стала переможцем, але не здобула необхідної більшості голосів.

Лідер партії HLAS Пітер Пеллегріні сказав, що віддає перевагу коаліції з партією Фіцо та проросійською ультраправою партією SNS замість формування альтернативної чотирипартійної коаліції з консервативними та ліберальними політичними силами, які пообіцяли зберегти поточний курс щодо України та мають більш позитивні погляди на процеси всередині ЄС.

Також він зазначив, що HLAS, який аналітики вважають більш поміркованою силою, ніж SMER-SD, яку очолює Фіцо, гарантуватиме спадкоємність зовнішньої політики Словаччини, яка є членом ЄС і НАТО. Натомість про курс країни щодо цих двох блоків Пеллегріні заявив, що "треба орієнтуватись на історію", чим підтримав політику Фіцо.

Нагадаємо, що раніше президентка Словаччини Зузана Чапутова знову виступила за продовження надання Україні військової допомоги, бо "це стосується безпеки обох країн". Натомість Роберт Фіцо наполягає, що допомоги Україні більше не буде, оскільки Словаччині "вистачає своїх проблем".