В США возник скандал на фоне запрета таблеток для аборта. Фото: profmedical.com.ua

Верховный суд США сохранил доступ к таблеткам для абортов. Выдано соответствующее решение оставить таблетки для прерывания вагинтонства широко доступными, пока продолжается судебная борьба.

Об этом пишет Bloomberg.

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Что произошло

Верховный суд приостановил действие приказа, изданного в окружном суде в Техасе, который, по сути, запрещал препарат "Мифепристон". Его обычно использовали вместе с мизопростолом для прерывания беременности.

Центр баталий сместился в 5-й окружной апелляционный суд США в Новом Орлеане, который уже 17 мая будет рассматривать апелляцию по Управлению по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов на постановление окружного судьи США Мэтью Качмарика.

Реакция Джозефа Байдена

Президент США Джо Байден отметил, что согласно решению Верховного суда "Мифепристон" останется в свободном доступе для женщин. Следует отметить, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило аборты на ранних этапах.

Байден заявил, что администрация будет бороться за защиту доступа к этому лекарству.

Судьи Кларенс Томас и Сэмюэль Алито выразили категорическое несогласие, заявив, что позволили бы ограничениям вступить в силу. Алито сказал, что изъятия препарата с рынка не было — восстановили бы правила, действовавшие до 2016 года.

Ранее мы писали, что в США суд временно приостановил ограничения на продажу таблеток для аборта на раннем сроке. Правительство заявило, что ограничения лишат людей "законного доступа" к препарату, признанному безопасным американскими регуляторами.