Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В США разрешили свободно продавать таблетки для аборта в аптеках: в чем скандал arrow

В США разрешили свободно продавать таблетки для аборта в аптеках: в чем скандал

22 апреля 2023 10:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В США возник скандал на фоне запрета таблеток для аборта.
В США возник скандал на фоне запрета таблеток для аборта. Фото: profmedical.com.ua
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Верховный суд США сохранил доступ к таблеткам для абортов. Выдано соответствующее решение оставить таблетки для прерывания вагинтонства широко доступными, пока продолжается судебная борьба.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

Что произошло

Верховный суд приостановил действие приказа, изданного в окружном суде в Техасе, который, по сути, запрещал препарат "Мифепристон". Его обычно использовали вместе с мизопростолом для прерывания беременности.

Центр баталий сместился в 5-й окружной апелляционный суд США в Новом Орлеане, который уже 17 мая будет рассматривать апелляцию по Управлению по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов на постановление окружного судьи США Мэтью Качмарика.

Реакция Джозефа Байдена

Президент США Джо Байден отметил, что согласно решению Верховного суда "Мифепристон" останется в свободном доступе для женщин. Следует отметить, что Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило аборты на ранних этапах.

Байден заявил, что администрация будет бороться за защиту доступа к этому лекарству.

Судьи Кларенс Томас и Сэмюэль Алито выразили категорическое несогласие, заявив, что позволили бы ограничениям вступить в силу. Алито сказал, что изъятия препарата с рынка не было — восстановили бы правила, действовавшие до 2016 года.

Ранее мы писали, что в США суд временно приостановил ограничения на продажу таблеток для аборта на раннем сроке. Правительство заявило, что ограничения лишат людей "законного доступа" к препарату, признанному безопасным американскими регуляторами.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас