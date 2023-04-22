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У США дозволили вільно продавати таблетки для аборту в аптеках: у чому скандал

22 квітня 2023 10:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У США виник скандал на фоні заборони пігулок для аборту.
У США виник скандал на фоні заборони пігулок для аборту. Фото: profmedical.com.ua
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Верховний суд США зберіг доступ до таблеток для абортів. Видано відповідне рішення залишити таблетки для переривання вагінтонсті широкодоступними, допоки триває судова боротьба.

Про це пише Bloomberg.

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Що сталося

Верховний суд призупинив дію наказу, який був виданий в окружному суді у Техасі, який, по суті, забороняв препарат "Міфепристон". Його зазвичай використовували разом з мізопростолом для переривання вагітності.

Центр баталій змістився до 5-го окружного апеляційного суду США в Новому Орлеані, який вже 17 травня розглядатиме апеляцію щодо Управління зконтролю за якістю харчових продуктів і медикаментів на постанову окружного судді США Метью Качмарика.

Реакція Джозефа Байдена

Президент США Джо Байден наголосив на тому, що згідно з рішенням Верховного суду "Міфепристон" залишиться у вільному доступі для жінок. Варто зазначити, що Управління зконтролю за якістю харчових продуктів і медикаментів схвалило аборти на ранніх етапах.

Байден заявив, що адмінстрація буде боротись за захист доступу до цих ліків.

Судді Кларенс Томас і Семюель Аліто висловили категоричну незгоду і заявивши, що дозволили б обмеженням вступити в силу. Аліто сказав, що вилучення препарату з ринку не було б — відновили б правила, які діяли до 2016 року.

Раніше ми писали, у США суд тимчасово призупинив обмеження на продаж таблеток для аборту на ранньому терміні. Уряд заявив, що обмеження позбавлять людей "законного доступу" до препарату, визнаного безпечним американськими регуляторами.

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