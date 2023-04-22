У США виник скандал на фоні заборони пігулок для аборту. Фото: profmedical.com.ua

Верховний суд США зберіг доступ до таблеток для абортів. Видано відповідне рішення залишити таблетки для переривання вагінтонсті широкодоступними, допоки триває судова боротьба.

Про це пише Bloomberg.

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Що сталося

Верховний суд призупинив дію наказу, який був виданий в окружному суді у Техасі, який, по суті, забороняв препарат "Міфепристон". Його зазвичай використовували разом з мізопростолом для переривання вагітності.

Центр баталій змістився до 5-го окружного апеляційного суду США в Новому Орлеані, який вже 17 травня розглядатиме апеляцію щодо Управління зконтролю за якістю харчових продуктів і медикаментів на постанову окружного судді США Метью Качмарика.

Реакція Джозефа Байдена

Президент США Джо Байден наголосив на тому, що згідно з рішенням Верховного суду "Міфепристон" залишиться у вільному доступі для жінок. Варто зазначити, що Управління зконтролю за якістю харчових продуктів і медикаментів схвалило аборти на ранніх етапах.

Байден заявив, що адмінстрація буде боротись за захист доступу до цих ліків.

Судді Кларенс Томас і Семюель Аліто висловили категоричну незгоду і заявивши, що дозволили б обмеженням вступити в силу. Аліто сказав, що вилучення препарату з ринку не було б — відновили б правила, які діяли до 2016 року.

Раніше ми писали, у США суд тимчасово призупинив обмеження на продаж таблеток для аборту на ранньому терміні. Уряд заявив, що обмеження позбавлять людей "законного доступу" до препарату, визнаного безпечним американськими регуляторами.