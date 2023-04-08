В Техасе временно запретили использование препарата для медикаментозного аборта в США

Митинг в США про аборты. Фото: росСМИ

Назначенный бывшим президентом США Дональдом Трампом федеральный судья в Техасе в пятницу временно запретил использование препарата для медикаментозного аборта — мифепристона — в США. В ответ на это Барак Обама опубликовал конкурирующее постановление, согласно которому доступ к таблеткам для абортов должен сохраниться в 17 штатах, чьи представители обратились в суд. Мифепристон был разрешен для использования в США более 20 лет и используется для прерывания беременности.

Об этом пишет BBC.

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Однако, так как два судебных определения противоречат друг другу, вероятно, дело будет решаться в Верховном суде.

Судья Мэтью Касмарик из Амарилло, Техас, в 67-страничном заключении прекратил действие разрешения, выданного Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), на препарат мифепристон. Постановление вступит в силу через семь дней, чтобы правительство имело возможность его обжаловать. Министерство юстиции США уже подтвердило, что намерено подать апелляцию на это решение.

Решение судьи может ограничить доступ к препарату для миллионов женщин в США и подвергнуть угрозе всю систему регулирования медикаментов. Противники абортов утверждали, что безопасность мифепристона никогда не изучалась должным образом. В своем решении судья заявил, что одобрение препарата FDA нарушило федеральные правила, разрешающие ускоренное одобрение некоторых лекарств, и что ведомство не приняло во внимание "психологические эффекты" от применения мифепристона и показатели его безопасности. FDA, Американский колледж акушеров и гинекологов (ACOG) и другие медицинские организации убеждены, что мифепристон безопасен для использования.

Напомним, в июне в США Верховный суд отменил конституционное право женщин на аборты.