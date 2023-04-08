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У Техасі тимчасово заборонили використання препарату для медикаментозного аборту в США

8 квітня 2023 14:00
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Мітинг у США про аборти. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Призначений колишнім президентом США Дональдом Трампом федеральний суддя у Техасі у п'ятницю тимчасово заборонив використання препарату для медикаментозного аборту – міфепрістону – у США. У відповідь на це Барак Обама опублікував конкуруючу ухвалу, згідно з якою доступ до таблеток для абортів має зберегтися в 17 штатах, чиї представники звернулися до суду. Міфепрістон був дозволений для використання в США більше 20 років і використовується для переривання вагітності.

Про це пише ВВС.

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Однак, оскільки дві судові ухвали суперечать одна одній, ймовірно, справа вирішуватиметься у Верховному суді.

Суддя Метью Касмарик з Амарілло, Техас, у 67-сторінковому висновку припинив дію дозволу, виданого Управлінням контролю якості харчових продуктів та лікарських засобів (FDA), на препарат міфепристон. Постанова набуде чинності через сім днів, щоб уряд мав можливість її оскаржити. Міністерство юстиції США вже підтвердило, що має намір подати апеляцію на це рішення.

Рішення судді може обмежити доступ до препарату для мільйонів жінок у США і наразити на загрозу всю систему регулювання медикаментів. Противники абортів стверджували, що безпека міфепрістону ніколи не вивчалася належним чином. У своєму рішенні суддя заявив, що схвалення препарату FDA порушило федеральні правила, що дозволяють прискорене схвалення деяких ліків, і що відомство не взяло до уваги "психологічні ефекти" від застосування міфепрістону та показники його безпеки. FDA, Американський коледж акушерів та гінекологів (ACOG) та інші медичні організації переконані, що міфепристон безпечний для використання.

Нагадаємо, у червні у США Верховний суд скасував конституційне право жінок на аборти.

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