В США люди наблюдают за стулом в заброшенном доме: в чем его особенность

Стул в заброшенном доме в США. Фото: Chair Watch

В США большое количество людей наблюдают за стулом, стоящим на заброшенном доме. Его особенность в том, что он не падает даже потому, что расположен в ненадежном месте.

Об этом сообщает UPI.

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Особенность загадочного стула

Отмечается, что жители штата Нью-Джерси создали вокруг этого свисающего с заброшенного дома стула своеобразное сообщество.

За их сообществом под названием Chair Watch уже следят 10 тысяч человек. Каждый день на странице сообщества обновляются даже минимальные движения стула.

Туристическое место

Для того чтобы посмотреть на этот предмет, приезжают даже туристы.

"Однажды он упадет, но к тому времени мы все должны проехать мимо и посмотреть на стул во всей его красоте. Почему он до сих пор там? Как долго он может продержаться? Снесется ли он прежде чем весь дом рухнет? Он прибит к полу? Вещи, которые мы все хотим знать и не хотим знать одновременно, потому что это испортит веселье. Следи за стулом вместе с нами", — отметили в описании сообщества.

Напомним, 41-летний Саймон Уильямс выиграл в одной из лотерей недвижимость на сумму стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов. Сначала мужчина не очень этому поверил и чуть не лишился выигрыша.