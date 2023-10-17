Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В США люди наблюдают за стулом в заброшенном доме: в чем его особенность arrow

В США люди наблюдают за стулом в заброшенном доме: в чем его особенность

17 октября 2023 21:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В США люди наблюдают за стулом в заброшенном доме: в чем его особенность
Стул в заброшенном доме в США. Фото: Chair Watch
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В США большое количество людей наблюдают за стулом, стоящим на заброшенном доме. Его особенность в том, что он не падает даже потому, что расположен в ненадежном месте.

Об этом сообщает UPI.

Читайте также:

Особенность загадочного стула

Отмечается, что жители штата Нью-Джерси создали вокруг этого свисающего с заброшенного дома стула своеобразное сообщество.

За их сообществом под названием Chair Watch уже следят 10 тысяч человек. Каждый день на странице сообщества обновляются даже минимальные движения стула.

Туристическое место

Для того чтобы посмотреть на этот предмет, приезжают даже туристы.

"Однажды он упадет, но к тому времени мы все должны проехать мимо и посмотреть на стул во всей его красоте. Почему он до сих пор там? Как долго он может продержаться? Снесется ли он прежде чем весь дом рухнет? Он прибит к полу? Вещи, которые мы все хотим знать и не хотим знать одновременно, потому что это испортит веселье. Следи за стулом вместе с нами", — отметили в описании сообщества.

Напомним, 41-летний Саймон Уильямс выиграл в одной из лотерей недвижимость на сумму стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов. Сначала мужчина не очень этому поверил и чуть не лишился выигрыша.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

06:40Цены на медь в октябре: сколько стоит 1 кг цветных металлов в Украине

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Бюджет-2024. Что утвердили депутаты к первому чтению и что сами об этом думают

20:40 ТОП 5 лучших смартфонов Xiaomi в 2023 году

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

15:34 Ученые выяснили, что на самом деле скрывается внутри Луны: это официально

Актуальное по теме