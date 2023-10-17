У США люди спостерігають за стільцем в покинутому будинку: в чому його особливість

Стілець у покинутому будинку в США. Фото: Chair Watch

У США велика кількість людей спостерігають за стільцем, який стоїть на закинутому будинку. Його особливість в тому, що він не падає навіть через те, що розташований в ненадійному місці.

Про це повідомляє UPI.

Читайте також:

Особливість загадкового стільця

Зазначається, що жителі штату Нью-Джерсі створили навколо цього стільця, який звисає з покинутого будинку, своєрідну спільноту.

За їхньою спільнотою під назвою Chair Watch вже стежать 10 тисяч людей. Щодня на сторінці спільноти виходять оновлення навіть щодо мінімальних рухів стільця.

Туристичне місце

Для того, щоб подивитися на цей предмет, приїжджають навіть туристи.

"Одного разу він впаде, але до того часу ми всі повинні проїхати повз і подивитися на стілець у всій його красі. Чому він досі там? Як довго він може протриматись? Чи впаде він, перш ніж весь будинок завалиться? Він прибитий до підлоги? Речі, які ми всі хочемо знати та не хочемо знати одночасно, бо це зіпсує веселощі. Стеж за стільцем разом з нами", — зазначили в описі спільноти.

Нагадаємо, 41-річний Саймон Вільямс виграв в одній з лотерей нерухомість на суму вартістю 2 мільйони фунтів стерлінгів. Спочатку чоловік не дуже цьому повірив та мало не позбувся виграшу.