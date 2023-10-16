США стежать за людьми, які намагаються евакуюватися із Сектору Гази

Дим внаслідок удару по Сектору Гази. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Посольство Сполучених Штатів Америки в Каїрі відстежує 253 своїх громадян і 153 пов'язаних з ними членів сім'ї, які звернулися з проханням допомогти їм виїхати з Гази через прикордонний перехід Рафах.

Про це йдеться у внутрішній урядовій записці, передає CNN.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв, що Рафах буде відкритим після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі. Він оголосив про призначення президентом Джо Байденом колишнього посла Девіда Саттерфілда для допомоги в координації зусиль США щодо допомоги.

"Рафах буде відкритим. Разом з ООН, Єгиптом, Ізраїлем та іншими країнами ми створюємо механізм, за допомогою якого ми зможемо отримати допомогу і доставити її людям, які її потребують", — сказав він.

За словами Блінкена, перешкоди залишаються. Глава МЗС Єгипту Самех Шукрі заявив про відсутність прогресу в зусиллях щодо відкриття контрольно-пропускного пункту Рафах між Єгиптом і Газою, поклавши провину за тривале закриття КПП на Ізраїль.

У записці чиновники передали попередні попередження посольства, заявивши, що ситуація на КПП Рафах залишатиметься мінливою і непередбачуваною, і неясно, чи буде дозволено мандрівникам транзитний проїзд через КПП, і якщо так, то протягом якого часу.

Нагадаємо, Ізраїль завдав авіаудару по багатоповерховому будинку в Рафаху на півдні Сектора Гази. Внаслідок цього п'ятеро людей загинули.

Також ми писали, що кількість українців, які хочуть евакуюватися із Сектору Гази, збільшується. Станом на 14 жовтня було 243 особи.

Додамо, Міністерство охорони здоров'я Гази заявили про 2 750 вбитих палестинців. Причиною є атаки армії Ізраїлю на Сектор Гази.