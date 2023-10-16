США следят за людьми, которые пытаются эвакуироваться из Сектора Газа
Посольство Соединенных Штатов Америки в Каире отслеживает 253 своих граждан и 153 связанных с ними членов семьи, обратившихся с просьбой помочь им выехать из Газы через пограничный переход Рафах.
Об этом говорится во внутренней правительственной записке, передает CNN.
Граждане США, которые пытаются выехать из Газы
Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Рафах будет открыт после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Он объявил о назначении президентом Джо Байденом бывшего посла Дэвида Саттерфилда для помощи в координации усилий по помощи США.
"Рафах будет открытым. Вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими странами мы создаем механизм, с помощью которого мы сможем получить помощь и доставить ее нуждающимся людям", — сказал он.
По словам Блинкена, препятствия остаются. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил об отсутствии прогресса в усилиях по открытию контрольно-пропускного пункта Рафах между Египтом и Газой, возложив вину за длительное закрытие КПП на Израиль.
В записке чиновники передали предварительные предупреждения посольства, заявив, что ситуация на КПП Рафах будет оставаться изменчивой и непредсказуемой, и неясно, будет ли путешественникам разрешен транзитный проезд через КПП, и если да, то в течение какого времени.
Напомним, Израиль нанес авиаудар по многоэтажному дому в Рафахе на юге Сектора Газа. В результате этого пять человек погибли.
Также мы писали, что количество украинцев, желающих эвакуироваться из Сектора Газа, увеличивается. По состоянию на 14 октября было 243 человека.
Добавим, Министерство здравоохранения Газы заявило о 2 750 убитых палестинцах. Причиной являются атаки армии Израиля на Сектор Газа.
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