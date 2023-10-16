США следят за людьми, которые пытаются эвакуироваться из Сектора Газа

Дым в результате удара по Сектору Газа. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Посольство Соединенных Штатов Америки в Каире отслеживает 253 своих граждан и 153 связанных с ними членов семьи, обратившихся с просьбой помочь им выехать из Газы через пограничный переход Рафах.

Об этом говорится во внутренней правительственной записке, передает CNN.

Читайте также:

Граждане США, которые пытаются выехать из Газы

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал, что Рафах будет открыт после встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Он объявил о назначении президентом Джо Байденом бывшего посла Дэвида Саттерфилда для помощи в координации усилий по помощи США.

"Рафах будет открытым. Вместе с ООН, Египтом, Израилем и другими странами мы создаем механизм, с помощью которого мы сможем получить помощь и доставить ее нуждающимся людям", — сказал он.

По словам Блинкена, препятствия остаются. Глава МИД Египта Самех Шукри заявил об отсутствии прогресса в усилиях по открытию контрольно-пропускного пункта Рафах между Египтом и Газой, возложив вину за длительное закрытие КПП на Израиль.

В записке чиновники передали предварительные предупреждения посольства, заявив, что ситуация на КПП Рафах будет оставаться изменчивой и непредсказуемой, и неясно, будет ли путешественникам разрешен транзитный проезд через КПП, и если да, то в течение какого времени.

Напомним, Израиль нанес авиаудар по многоэтажному дому в Рафахе на юге Сектора Газа. В результате этого пять человек погибли.

Также мы писали, что количество украинцев, желающих эвакуироваться из Сектора Газа, увеличивается. По состоянию на 14 октября было 243 человека.

Добавим, Министерство здравоохранения Газы заявило о 2 750 убитых палестинцах. Причиной являются атаки армии Израиля на Сектор Газа.