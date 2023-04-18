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В США согласовали продажу Турции оборудование для модернизации F-16

18 апреля 2023 09:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В США согласовали продажу Турции оборудование для модернизации F-16
Пилот ВВС США управляет самолетом F-16 Fighting Falcon. Фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Государственный департамент США сообщил Конгресс об одобрении продажи Турции оборудования для модернизации истребителей F-16. В частности, речь идет о радарах и авионике.

Информацию, которую ранее сообщали СМИ, подтвердило в своем заявлении Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности США, пишет "Европейская правда".

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"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительства Турции оборонных товаров и услуг для поддержки модернизации текущего парка самолетов F-16 и соответствующего оборудования ориентировочной стоимостью 259 миллионов долларов США", — говорится в сообщении.

Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны 17 апреля выдало необходимую сертификацию и сообщило Конгресс о возможной продаже, говорится в заявлении.

Кто будет основным подрядчиком

Основным подрядчиком сделки будет компания Lockheed Martin. Модернизация поможет привести авиапарк Турции к стандартам НАТО и улучшит способность страны сотрудничать с другими союзниками.

Договоренность о модернизации F-16 была согласована после того, как Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО. Кроме того, появились признаки ослабления напряженности между Анкарой и Афинами в преддверии выборов в Турции в следующем месяце.

Если во время официальной процедуры Конгресс согласится, это будет первая за многие годы продажа Турции военных технологий.

Между тем, относительно более широкого соглашения о продаже дополнительных самолетов F-16 сдвигов пока нет. В прошлом году Анкара и Вашингтон договорились о продаже 40 новых самолетов F-16 и 79 комплектов модернизации.

Напомним, ранее конгрессвумен Марси Каптур заявила, что решение США о передаче Украине истребителей F-16 будет принято только в коалиции с Европейским Союзом.

В СМИ появилась информация, что в американском Конгрессе продолжаются дискуссии о предоставлении Украине истребителей F-16. Часть конгрессменов считает, что Белый дом слишком переживает из-за возможной реакции россии.

В Польше ранее сообщили, что готовы передать Украине F-16, однако только при согласовании с НАТО.

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