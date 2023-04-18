В США согласовали продажу Турции оборудование для модернизации F-16
Государственный департамент США сообщил Конгресс об одобрении продажи Турции оборудования для модернизации истребителей F-16. В частности, речь идет о радарах и авионике.
Информацию, которую ранее сообщали СМИ, подтвердило в своем заявлении Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности США, пишет "Европейская правда".
На какую сумму согласовали продажу
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной иностранной военной продажи правительства Турции оборонных товаров и услуг для поддержки модернизации текущего парка самолетов F-16 и соответствующего оборудования ориентировочной стоимостью 259 миллионов долларов США", — говорится в сообщении.
Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны 17 апреля выдало необходимую сертификацию и сообщило Конгресс о возможной продаже, говорится в заявлении.
Кто будет основным подрядчиком
Основным подрядчиком сделки будет компания Lockheed Martin. Модернизация поможет привести авиапарк Турции к стандартам НАТО и улучшит способность страны сотрудничать с другими союзниками.
Договоренность о модернизации F-16 была согласована после того, как Турция одобрила вступление Финляндии в НАТО. Кроме того, появились признаки ослабления напряженности между Анкарой и Афинами в преддверии выборов в Турции в следующем месяце.
Если во время официальной процедуры Конгресс согласится, это будет первая за многие годы продажа Турции военных технологий.
Между тем, относительно более широкого соглашения о продаже дополнительных самолетов F-16 сдвигов пока нет. В прошлом году Анкара и Вашингтон договорились о продаже 40 новых самолетов F-16 и 79 комплектов модернизации.
Напомним, ранее конгрессвумен Марси Каптур заявила, что решение США о передаче Украине истребителей F-16 будет принято только в коалиции с Европейским Союзом.
В СМИ появилась информация, что в американском Конгрессе продолжаются дискуссии о предоставлении Украине истребителей F-16. Часть конгрессменов считает, что Белый дом слишком переживает из-за возможной реакции россии.
В Польше ранее сообщили, что готовы передать Украине F-16, однако только при согласовании с НАТО.