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У США погодили продаж Туреччині обладнання для модернізації F-16

18 квітня 2023 09:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У США погодили продаж Туреччині обладнання для модернізації F-16
Пілот ВПС США керує літаком F-16 Fighting Falcon. Фото: US Air Force/Flickr
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Державний департамент США повідомив Конгрес про схвалення продажу Туреччині обладнання для модернізації винищувачів F-16. Зокрема йдеться про радари та авіоніку.

Інформацію, яку раніше повідомляли ЗМІ, підтвердило у своїй заяві Агентство зі співробітництва у сфері оборони та безпеки США, пише "Європейська правда".

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"Державний департамент ухвалив рішення про схвалення можливого іноземного військового продажу уряду Туреччини оборонних товарів і послуг для підтримки модернізації поточного парку літаків F-16 і відповідного обладнання орієнтовною вартістю 259 мільйонів доларів США", — йдеться у повідомленні. 

Агентство зі співробітництва у сфері безпеки та оборони 17 квітня видало необхідну сертифікацію і повідомило Конгрес про можливий продаж, сказано у заяві.

Хто буде основним підрядником

Основним підрядником угоди буде компанія Lockheed Martin. Модернізація допоможе привести авіапарк Туреччини до стандартів НАТО та покращить здатність країни співпрацювати з іншими союзниками

Домовленість про модернізацію F-16 погодили після того, як Туреччина схвалила вступ Фінляндії до НАТО. Крім того, з’явились ознаки послаблення напруженості між Анкарою та Афінами напередодні виборів у Туреччині наступного місяця.

Якщо під час офіційної процедури Конгрес дасть згоду, це буде перший за багато років продаж Туреччині військових технологій. 

Тим часом щодо ширшої угоди про продаж додаткових літаків F-16 зрушень поки немає. Минулого року Анкара і Вашингтон домовилися про продаж 40 нових літаків F-16 і 79 комплектів модернізації.

Нагадаємо, раніше конгресвумен Марсі Каптур заявила, що рішення США про передачу Україні винищувачів F-16 буде ухвалене лише в коаліції з Європейським Союзом.

У ЗМІ з'явилася інформація, що в американському Конгресі тривають дискусії щодо надання Україні винищувачів F-16. Частина конгресменів вважає, що Білий дім занадто переживає через можливу реакцію росії.

У Польщі раніше повідомили, що готові передати Україні F-16, однак лише за погодження з НАТО.

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