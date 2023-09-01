В США полицейский застрелил чернокожую беременную женщину

Правоохранители и женщина, которую застрелили. Фото: скриншот с видео

В штате Огайо, Соединенные Штаты Америки, полицейский застрелил чернокожую беременную женщину Такию Янг. Ее подозревали в краже.

Об этом сообщает CNN.

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На видео, обнародованном в сети, видно, как офицер полиции города Блендон подходит к водительскому окну Янг возле магазина Kroger в Вестервилли и неоднократно приказывает ей выйти из машины.

Второй правоохранитель стоял перед автомобилем.

"Они сказали, что ты что-то украла, выходи из машины", — говорит офицер у окна, приказывая женщине выходить.

"Ничего я не воровала", — ответила Янг.

Ранее полиция сообщила, что сотрудник продуктового магазина рассказал правоохранителям, что женщина, укравшая бутылки с алкоголем, находится в припаркованном возле магазина автомобиле.

Когда женщина отказалась выходить из авто и пыталась уехать, правоохранитель начал стрелять в лобовое стекло. Он убил 21-летнюю Такию Янг.

На видео с нагрудной камеры, обнародованном департаментом полиции города Блендон, лица офицеров размыты.

Янг была беременна на момент смерти, ее ребенок не выжил.

Полиция сообщает, что Бюро уголовных расследований Огайо проводит независимое расследование инцидента.

Пресс-секретарь генеральной прокуратуры Огайо Стив Ирвин рассказал, что расследование может занять несколько недель или месяцев. По его словам, после того, как следователи завершат проверку, их выводы будут переданы прокурору округа, который примет решение о предъявлении каких-либо потенциальных обвинений.

"Просмотрев видеозаписи в полном объеме, нельзя отрицать, что смерти женщины можно было не только избежать, но и что это было грубое злоупотребление властью и полномочиями", — заявили адвокаты, представляющие семью Янг.

Они требуют немедленного предъявления обвинения офицеру за убийство женщины и ее нерожденной дочери.

"Когда Янг направила свой автомобиль прямо на офицера №1, ударив его, офицер №1 стал жертвой попытки нападения с использованием транспортного средства", — говорится в пресс-релизе полиции.

Правоохранители заявляют, что когда женщина отъехала от второго офицера, его рука все еще была в окне со стороны водителя, поэтому правоохранитель стал жертвой мелкого нападения.

Власти сообщили, что офицеры быстро оказали помощь Янг после ранения, отметив, что скорая помощь была вызвана через 10 секунд после того, как ее вытащили из машины. Стрелявший офицер также схватил травматический набор и наложил на ее рану пломбу менее чем через две минуты после того, как ее вытащили из машины.

Сейчас следствие продолжается.

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