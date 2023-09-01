У США поліцейський застрелив чорношкіру вагітну жінку

Правоохоронці та жінка, яку застрелили. Фото: скриншот з відео

У штаті Огайо, Сполучені Штати Америки, поліцейський застрелив чорношкіру вагітну Жінку Такію Янг. Її підозрювали у крадіжці.

Про це повідомляє CNN.

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На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, як офіцер поліції міста Блендон підходить до водійського вікна Янг біля магазину Kroger у Вестервіллі і неодноразово наказує їй вийти з машини.

Другий правоохоронець стояв перед автомобілем.

"Вони сказали, що ти щось вкрала, виходь з машини", — каже офіцер біля вікна, наказуючи жінці виходити.

"Нічого я не крала", — відповіла Янг.

Раніше поліція повідомила, що співробітник продуктового магазину розповів правоохоронцям, що жінка, яка вкрала пляшки з алкоголем, перебуває в автомобілі, припаркованому біля магазину.

Коли жінка відмовилася виходити з авто та намагалася поїхати, правоохоронець почав стріляти в лобове скло. Він убив 21-річну Такію Янг.

На відео з нагрудної камери, оприлюдненому департаментом поліції міста Блендон, обличчя офіцерів розмиті.

Янг була вагітною на момент смерті, її дитина не вижила.

Поліція повідомляє, що Бюро кримінальних розслідувань Огайо проводить незалежне розслідування інциденту.

Прессекретар генеральної прокуратури Огайо Стів Ірвін розповів, що розслідування може тривати декілька тижнів або місяців. За його словами, після того, як слідчі завершать перевірку, їхні висновки будуть передані прокурору округу, який прийме рішення про висунення будь-яких потенційних звинувачень.

"Переглянувши відеозаписи в повному обсязі, не можна заперечувати, що смерті жінки можна було не тільки уникнути, але й що це було грубе зловживання владою і повноваженнями", — заявили адвокати, які представляють сім'ю Янг.

Вони вимагають негайного пред'явлення обвинувачення офіцеру за вбивство жінки та її ненародженої доньки.

"Коли пані Янг направила свій автомобіль прямо на офіцера №1, вдаривши його, офіцер №1 став жертвою спроби нападу з використанням транспортного засобу", — йдеться в пресрелізі поліції.

Правоохоронці заявляють, що коли жінка від'їхала від другого офіцера, то його рука все ще була у вікні з боку водія, тому правоохоронець став жертвою дрібного нападу.

Влада повідомила, що офіцери швидко надали допомогу Янг після поранення, зазначивши, що швидка допомога була викликана через 10 секунд після того, як її витягли з машини. Офіцер, який стріляв, також схопив травматичний набір і наклав на її рану пломбу менш ніж за дві хвилини після того, як її витягли з машини.

Наразі слідство триває.

Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

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