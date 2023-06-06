В США скончался экс-агент ФБР Роберт Ханссен, который шпионил в пользу РФ

Документы экс-агента ФБР Роберта Ханссена. Фото: Google

Бывший агент ФБР Роберт Ханссен был найден мертвым в его тюремной камере в США. Там он отбывал пожизненное заключение за шпионаж в пользу Советского Союза и России.

Об этом пишет агентство BBC.

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Сообщается, что он был арестован в 2001 году. Тогда мужчина признал себя виновным в продаже строго секретных материалов. Тогда его дело назвали одним из самых больших провалов разведки Америки, поскольку Ханссен работал в контрразведывательном отделе Бюро.

Работа Роберта Ханссена в ФБР

Агент имел в ФБР беспрепятственный доступ к секретной информации о контрразведывательных операциях бюро. Его раскрытие включало в себя детали подготовки США к ядерной войне и тайный тоннель для подслушивания под советским посольством в Вашингтоне. Он также разоблачил нескольких двойных агентов, в том числе советского генерала Дмитрия Полякова, который позже был казнен.

Напомним, адвокаты арестованного по делу об утечке секретной информации из Пентагона военного Джека Тейшейры подали в суд просьбу освободить их клиента от содержания под стражей в суд.

Прокуратура утверждает, что 21-летний юноша передал группе геймеров в приложении для обмена сообщениями Discord секретные документы, включая касающиеся передвижения войск в войне России против Украины. Также добавляет, что он уничтожил доказательства. Однако, учитывая его историю насильственных угроз в Интернете, прокуроры считают, что его следует держать под стражей в суд, поскольку есть риск его побега, кроме того, юноша представляет угрозу.