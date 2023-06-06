У США помер ексагент ФБР Роберт Ханссен, що шпигував на користь РФ

Документи ексагента ФБР Роберта Ханссена. Фото: Google

Колишнього агента ФБР Роберта Ханссена знайшли мертвим у його тюремній камері у США. Там він відбував довічне ув'язнення за шпигунство на користь Радяського Союзу та Росії.

Про це пише агенція ВВС.

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Повідомляється, що його заарештували 2001 року. Тоді чоловік визнав себе винним у продажу суворо секретних матеріалів. Тоді його справу назвали одним із найбільших провалів розвідки Америки, оскільки Ханссен працював у контррозвідувальному відділі Бюро.

Робота Роберта Ханссена у ФБР

Агент мав у ФБР безперешкодний доступ до секретної інформації про контррозвідувальні операції бюро. Його розкриття включало деталі підготовки США до ядерної війни та таємний тунель для підслуховування під радянським посольством у Вашингтоні. Він також викрив кількох подвійних агентів, зокрема радянського генерала Дмитра Полякова, якого пізніше було страчено.

Нагадаємо, адвокати заарештованого у справі про витік секретної інформації із Пентагону військового Джека Тейшейри подали до суду прохання звільнити їхнього клієнта від перебування під вартою до суду.

Прокуратура стверджує, що 21-річний юнак передав групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord секретні документи, включаючи ті, що стосуються пересування військ у війні Росії проти України. Також додає, що він знищив докази у справі. Однак, зважаючи на його історію насильницьких погроз в Інтернеті, прокурори вважають, що його слід тримати до під вартою до суду, оскільки є ризик його втечі, крім того, юнак становить загрозу.