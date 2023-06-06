Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У США помер ексагент ФБР Роберт Ханссен, що шпигував на користь РФ arrow

У США помер ексагент ФБР Роберт Ханссен, що шпигував на користь РФ

6 червня 2023 02:30
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У США помер ексагент ФБР Роберт Ханссен, що шпигував на користь РФ
Документи ексагента ФБР Роберта Ханссена. Фото: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Колишнього агента ФБР Роберта Ханссена знайшли мертвим у його тюремній камері у США. Там він відбував довічне ув'язнення за шпигунство на користь Радяського Союзу та Росії.  

Про це пише агенція ВВС.

Читайте також:

Повідомляється, що його заарештували 2001 року. Тоді чоловік визнав себе винним у продажу суворо секретних матеріалів. Тоді його справу назвали одним із найбільших провалів розвідки Америки, оскільки Ханссен працював у контррозвідувальному відділі Бюро.

Робота Роберта Ханссена у ФБР

Агент мав у ФБР безперешкодний доступ до секретної інформації про контррозвідувальні операції бюро. Його розкриття включало деталі підготовки США до ядерної війни та таємний тунель для підслуховування під радянським посольством у Вашингтоні. Він також викрив кількох подвійних агентів, зокрема радянського генерала Дмитра Полякова, якого пізніше було страчено.

Нагадаємо, адвокати заарештованого у справі про витік секретної інформації із Пентагону військового Джека Тейшейри подали до суду прохання звільнити їхнього клієнта від перебування під вартою до суду.

Прокуратура стверджує, що 21-річний юнак передав групі геймерів у додатку для обміну повідомленнями Discord секретні документи, включаючи ті, що стосуються пересування військ у війні Росії проти України. Також додає, що він знищив докази у справі. Однак, зважаючи на його історію насильницьких погроз в Інтернеті, прокурори вважають, що його слід тримати до під вартою до суду, оскільки є ризик його втечі, крім того, юнак становить загрозу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB