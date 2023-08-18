В США продлили статус временно защищенных лиц украинцам: детали
Соединенные Штаты Америки продлили временно защищенный статус на 18 месяцев. Речь идет о тех лицах, которые получили его раньше.
Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности США.
Временно защищенный статус в США
Следовательно, временно защищенный статус (TPS) будет действовать в период с 20 октября 2023 года по 19 апреля 2025 года.
Следует отметить, что граждане Украины, которые находились в Штатах по состоянию на 16 августа 2023 года, также могут подавать заявки на получение соответствующего статуса.
В ведомстве говорят, что TPS могут продлить 26 тысяч украинцев, еще 167 тысяч — претендовать на получение этого статуса.
"Военное вторжение России в Украину и вызванный им гуманитарный кризис требуют от Соединенных Штатов продолжать оказывать защиту украинцам, которые, возможно, не могут вернуться в свою страну. Мы будем и дальше предлагать нашу поддержку гражданам Украины в виде такой формы временной гуманитарной помощи", — заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.
Напомним, Израиль продолжил оказание социальной помощи украинским беженцам. Она будет действовать, по меньшей мере, до конца текущего года.