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В США продлили статус временно защищенных лиц украинцам: детали

18 августа 2023 23:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В США продлили статус временно защищенных лиц украинцам: детали
Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Соединенные Штаты Америки продлили временно защищенный статус на 18 месяцев. Речь идет о тех лицах, которые получили его раньше.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности США.

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Следовательно, временно защищенный статус (TPS) будет действовать в период с 20 октября 2023 года по 19 апреля 2025 года.

Следует отметить, что граждане Украины, которые находились в Штатах по состоянию на 16 августа 2023 года, также могут подавать заявки на получение соответствующего статуса.

В ведомстве говорят, что TPS могут продлить 26 тысяч украинцев, еще 167 тысяч — претендовать на получение этого статуса.

"Военное вторжение России в Украину и вызванный им гуманитарный кризис требуют от Соединенных Штатов продолжать оказывать защиту украинцам, которые, возможно, не могут вернуться в свою страну. Мы будем и дальше предлагать нашу поддержку гражданам Украины в виде такой формы временной гуманитарной помощи", — заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас.

Напомним, Израиль продолжил оказание социальной помощи украинским беженцам. Она будет действовать, по меньшей мере, до конца текущего года.

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