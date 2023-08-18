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У США продовжили статус тимчасово захищених осіб українцям: деталі

18 серпня 2023 23:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У США продовжили статус тимчасово захищених осіб українцям: деталі
Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сполучені Штати Америки продовжили тимчасово захищений статус на 18 місяців. Йдеться про тих осіб, які отримали його раніше. 

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки США.

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Відтак, тимчасово захищений статус (TPS) діятиме в період з 20 жовтня 2023 року до 19 квітня 2025 року.

Варто відзначити, що громадяни України, які перебували в Штатах станом на 16 серпня 2023 року, також можуть подавати заявки на отримання відповідного статусу.

 У відомстві кажуть, що TPS можуть продовжити 26 тисяч українців, ще 167 тисяч — претендувати на отримання цього статусу.

"Воєнне вторгнення Росії в Україну та спричинена ним гуманітарна криза вимагають від Сполучених Штатів продовжувати надавати захист українцям, які, можливо, не можуть повернутися до своєї країни. Ми й надалі пропонуватимемо нашу підтримку громадянам України у вигляді такої форми тимчасової гуманітарної допомоги", — заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

Нагадаємо, Ізраїль продовжив надання соціальної допомоги українським біженцям. Вона діятиме щонайменше до кінця поточного року. 

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