У США продовжили статус тимчасово захищених осіб українцям: деталі

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас. Фото: google

Сполучені Штати Америки продовжили тимчасово захищений статус на 18 місяців. Йдеться про тих осіб, які отримали його раніше.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки США.

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Відтак, тимчасово захищений статус (TPS) діятиме в період з 20 жовтня 2023 року до 19 квітня 2025 року.

Варто відзначити, що громадяни України, які перебували в Штатах станом на 16 серпня 2023 року, також можуть подавати заявки на отримання відповідного статусу.

У відомстві кажуть, що TPS можуть продовжити 26 тисяч українців, ще 167 тисяч — претендувати на отримання цього статусу.

"Воєнне вторгнення Росії в Україну та спричинена ним гуманітарна криза вимагають від Сполучених Штатів продовжувати надавати захист українцям, які, можливо, не можуть повернутися до своєї країни. Ми й надалі пропонуватимемо нашу підтримку громадянам України у вигляді такої форми тимчасової гуманітарної допомоги", — заявив міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас.

Нагадаємо, Ізраїль продовжив надання соціальної допомоги українським біженцям. Вона діятиме щонайменше до кінця поточного року.