В США спасатели нашли человека, который провел в снежных заносах шесть дней

Поисковая операция американских спасателей

81-летний Джерри Жюре 24 февраля отправился домой из горного дома, но по дороге попал в снежную бурю. Человек провел в заснеженном авто шесть дней, питаясь только сладостями и снегом.

Об этом сообщает Офис шерифа округа Иньо.

Что известно

Как отмечают в ведомстве, 28 февраля правоохранители получили сообщение о пропавшем без вести человеке. Поисково-спасательные работы запланировали на следующий день, но из-за непогоды их пришлось отложить.

Мужчина ехал из штата Калифорния домой в штат Невада. В ясный день поездка занимает около трех часов. Во время езды Жюре случайно свернул на меньшую дорогу, и его внедорожник застрял у перевала Гилберта, сообщает CNN.

Мужчина не смог самостоятельно вернуть авто на дорогу, потому что высота снега кое-где достигала 90 см.

Авто мужчины, который застрял в сугробах

По словам внука, математик и бывший сотрудник NASA был плохо подготовлен к погоде, одет только в легкую ветровку. В авто у него было легкое одеяло и гостиничное полотенце. Однако мужчина был достаточно осмотрительным: он экономил бензин и батарею автомобиля, лишь периодически включая внедорожник, чтобы погреться. 81-летний Жюре выжил благодаря запасу конфет, печенья и круассанов, которые были в машине. Время от времени он опускал окно, чтобы "полакомиться" снегом. На третий день аккумулятор авто все же разрядился, а одно из окон авто осталось приоткрытым. 2 марта спасателям удалось запинговать сигнал мобильного Джерри, и там сузить зону поиска. Спасатели расчищают снег После нескольких часов поисков, вертолет полетел на заправку. Пилот увидел что-то вроде большого камня. Он опустил вертолет ниже и обнаружил, что это автомобиль, а из окошка Джерри махал им рукой. 81-летнего мужчину взяли на борт, чтобы доставить в больницу. Говорят, он оставался в хорошем настроении и постоянно улыбался, ведь это был его первый полет на вертолете. Внук Кристиан отметил, что его дедушка пробыл в больнице всего несколько часов и не имел признаков переохлаждения. "Медсестры были шокированы тем, насколько хорошо сохранены его жизненно важные функции", — сказал младший Жюре. После выхода из больницы Жюре вернули в горный дом, а оттуда ему пришлось добираться домой к жене автобусом. Джерри Жюре с женой Шэрон и внуком Кристианом Напомним, недавно в США врач-хирург пробежал марафон, чтобы достать застрявший в пробке орган. Человек сделал все, чтобы вовремя получить донорский орган для своего пациента. Фото: Офис шерифа округа Иньо

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