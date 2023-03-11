В США спасатели нашли человека, который провел в снежных заносах шесть дней
81-летний Джерри Жюре 24 февраля отправился домой из горного дома, но по дороге попал в снежную бурю. Человек провел в заснеженном авто шесть дней, питаясь только сладостями и снегом.
Об этом сообщает Офис шерифа округа Иньо.
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Что известно
Как отмечают в ведомстве, 28 февраля правоохранители получили сообщение о пропавшем без вести человеке. Поисково-спасательные работы запланировали на следующий день, но из-за непогоды их пришлось отложить.
Мужчина ехал из штата Калифорния домой в штат Невада. В ясный день поездка занимает около трех часов. Во время езды Жюре случайно свернул на меньшую дорогу, и его внедорожник застрял у перевала Гилберта, сообщает CNN.
Мужчина не смог самостоятельно вернуть авто на дорогу, потому что высота снега кое-где достигала 90 см.
По словам внука, математик и бывший сотрудник NASA был плохо подготовлен к погоде, одет только в легкую ветровку. В авто у него было легкое одеяло и гостиничное полотенце.
Однако мужчина был достаточно осмотрительным: он экономил бензин и батарею автомобиля, лишь периодически включая внедорожник, чтобы погреться.
81-летний Жюре выжил благодаря запасу конфет, печенья и круассанов, которые были в машине. Время от времени он опускал окно, чтобы "полакомиться" снегом.
На третий день аккумулятор авто все же разрядился, а одно из окон авто осталось приоткрытым.
2 марта спасателям удалось запинговать сигнал мобильного Джерри, и там сузить зону поиска.
После нескольких часов поисков, вертолет полетел на заправку. Пилот увидел что-то вроде большого камня. Он опустил вертолет ниже и обнаружил, что это автомобиль, а из окошка Джерри махал им рукой.
81-летнего мужчину взяли на борт, чтобы доставить в больницу. Говорят, он оставался в хорошем настроении и постоянно улыбался, ведь это был его первый полет на вертолете.
Внук Кристиан отметил, что его дедушка пробыл в больнице всего несколько часов и не имел признаков переохлаждения.
"Медсестры были шокированы тем, насколько хорошо сохранены его жизненно важные функции", — сказал младший Жюре.
После выхода из больницы Жюре вернули в горный дом, а оттуда ему пришлось добираться домой к жене автобусом.
Напомним, недавно в США врач-хирург пробежал марафон, чтобы достать застрявший в пробке орган. Человек сделал все, чтобы вовремя получить донорский орган для своего пациента.
Фото: Офис шерифа округа Иньо