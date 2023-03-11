У США рятувальники знайшли людину, яка провела в снігових заметах шість днів
81-річний Джеррі Журе 24 лютого вирушив додому з гірського будинку, але по дорозі потрапив у снігову бурю. Чоловік провів у засніженому авто шість днів, харчуючись лише солодощами та снігом.
Про це повідомляє Офіс шерифа округу Іньо.
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Що відомо
Як зазначають у відомстві, 28 лютого правоохоронці отримали повідомлення про особу, що зникла безвісти. Пошуково-рятувальні роботи запланували на наступний день, але через негоду їх довелось відкласти.
Чоловік їхав зі штату Каліфорнія додому в штат Невада. У ясний день поїздка займає близько трьох годин. Під час їзди Журе випадково звернув на меншу дорогу, і його позашляховик застряг біля перевалу Гілберт, повідомляє CNN.
Чоловік не зміг самотужки повернути авто на дорогу, бо висота снігу подекуди сягала 90 см.
За словами онука, математик і колишній співробітник NASA був погано підготовлений до погоди, одягнений лише в легку вітрівку. В авто він мав легку ковдру та готельний рушник.
Проте, чоловік був доволі обачливим: він економив бензин і батарею автомобіля, лише періодично вмикаючи позашляховик, щоб погрітися.
81-річний Журе вижив завдяки запасу цукерок, печива та круасанів, які мав у машині. Час від часу він опускав вікно, щоб "поласувати" снігом.
На третій день акумулятор авто все ж таки розрядився, а одне з вікон авто лишилось прочиненим.
2 березня рятувальникам вдалось запінгувати сигнал мобільного Джеррі, і там чином звузити зону пошуку.
Після кількох годин пошуків, гелікоптер полетів на заправку. Пілот побачив щось схоже на великий камінь. Він опустив гвинтокрил нижче і виявив, що це автівка, а з віконця Джеррі махав їм рукою.
81-річного чоловіка взяли на борт, щоб доставити до лікарні. Кажуть, він лишався в доброму гуморі і постійно усміхався, адже це був його перший політ на гелікоптері.
Онук Крістіан зазначив, що його дідусь пробув у лікарні лише кілька годин і не мав ознак переохолодження.
"Медсестри були шоковані тим, наскільки добре збережені його життєво важливі функції", — сказав молодший Журе.
Після виходу з лікарні Журе повернули до гірського будинку, а звідти йому довелось добиратися додому до дружини автобусом.
Нагадаємо, нещодавно у США лікар-хірург пробіг марафон, щоб дістати орган, який застряг у заторі. Чоловік зробив все, аби вчасно отримати донорський орган для свого пацієнта.
Фото: Офіс шерифа округу Іньо