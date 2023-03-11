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У США рятувальники знайшли людину, яка провела в снігових заметах шість днів

11 березня 2023 14:15
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Пошукова операція американських рятувальників
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

81-річний Джеррі Журе 24 лютого вирушив додому з гірського будинку, але по дорозі потрапив у снігову бурю. Чоловік провів у засніженому авто шість днів, харчуючись лише солодощами та снігом. 

Про це повідомляє Офіс шерифа округу Іньо.

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Що відомо

Як зазначають у відомстві, 28 лютого правоохоронці отримали повідомлення про особу, що зникла безвісти. Пошуково-рятувальні роботи запланували на наступний день, але через негоду їх довелось відкласти.

Чоловік їхав зі штату Каліфорнія додому в штат Невада. У ясний день поїздка займає близько трьох годин. Під час їзди Журе випадково звернув на меншу дорогу, і його позашляховик застряг біля перевалу Гілберт, повідомляє CNN.

Чоловік не зміг самотужки повернути авто на дорогу, бо висота  снігу подекуди сягала 90 см.  

снігові намети
Авто чоловіка, який застряг у заметі

За словами онука, математик і колишній співробітник NASA був погано підготовлений до погоди, одягнений лише в легку вітрівку. В авто він мав легку ковдру та готельний рушник. 

Проте, чоловік був доволі обачливим: він економив бензин і батарею автомобіля, лише періодично вмикаючи позашляховик, щоб погрітися.

81-річний Журе вижив завдяки запасу цукерок, печива та круасанів, які мав у машині. Час від часу він опускав вікно, щоб "поласувати" снігом.

На третій день акумулятор авто все ж таки розрядився, а одне з вікон авто лишилось прочиненим. 

2 березня рятувальникам вдалось запінгувати сигнал мобільного Джеррі, і там чином звузити зону пошуку. 

снігові намети
 Рятувальники розчищають сніг

снігові намети

снігові намети

Після кількох годин пошуків, гелікоптер полетів на заправку. Пілот побачив щось схоже на великий камінь. Він опустив гвинтокрил нижче і виявив, що це автівка, а з віконця Джеррі махав їм рукою.

81-річного чоловіка взяли на борт, щоб доставити до лікарні. Кажуть, він лишався в доброму гуморі і постійно усміхався, адже це був його перший політ на гелікоптері.

Онук Крістіан зазначив, що його дідусь пробув у лікарні лише кілька годин і не мав ознак переохолодження. 

"Медсестри були шоковані тим, наскільки добре збережені його життєво важливі функції", — сказав молодший Журе.

Після виходу з лікарні Журе повернули до гірського будинку, а звідти йому довелось добиратися додому до дружини автобусом.

скріншот
Джеррі Журе із дружиною Шерон та онуком Крістіаном

Нагадаємо, нещодавно у США лікар-хірург пробіг марафон, щоб дістати орган, який застряг у заторі. Чоловік зробив все, аби вчасно отримати донорський орган для свого пацієнта.

Фото: Офіс шерифа округу Іньо   

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