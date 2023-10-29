В США начали печатать детали для атомных субмарин на 3D-принтере

Подлодка США типа "Лос-Анджелес". Фото: Defense One

Военно-морские силы США планируют печатать на 3D-принтере детали к атомным субмаринам. Именно так удастся успеть по графику производства, ремонта и обслуживания этих субмарин.

Об этом пишет Defense One.

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В ВМС США более чем серьезно нацелились на использование 3D-принтеров в производстве деталей. Вдобавок, именно аддитивные технологии назвали единственным условием для того, чтобы остаться в графиках производства.

Известно, что изготовленные по этой технологии детали уже начали устанавливать на подлодки. То есть уровень доверия к 3D-печати настолько высок, что его используют не просто в военной технике, а в подлодках, к которым заложены более чем значительные требования по надежности.

Однако речь идет не просто о подлодках, но и о классе Columbia, которые должны прийти на замену Ohio. Это стратегические субмарины с межконтинентальными баллистическими ракетами, другими словами база ядерной сохранности США.

"Нам абсолютно необходимо аддитивное производство. Если вы посмотрите на компоненты кораблей — поковки, отливки, фитинги, клапаны, крепежные детали — мы не сможем удовлетворить спрос для строительства необходимых нам подлодок, а также на поддержку их эксплуатации, не переходя на аддитивное производство", — отметил чиновник Джонатан Ракер, который отвечает за закупку подлодок.

Так, на следующий год из 2 млрд бюджета, направленных на развитие производства подлодок, сразу 15% пойдут на развитие аддитивных технологий.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки будут работать над разработкой современного варианта ядерной гравитационной бомбы B61-13.