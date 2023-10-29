У США розпочали друкувати деталі для атомних субмарин на 3D-принтері

Підводний човен США типу "Лос-Анджелес". Фото: Defense One

Військово-морські сили США планують друкувати на 3D-принтері деталі до атомних субмарин. Саме таким чином вдасться встигнути за графіком виробництва, ремонту та обслуговування цих субмарин.

Про це пише Defense One.

Читайте також:

Пентагон використовує 3D-друк деталей

У ВМС США більш ніж серйозно націлились на використання 3D-принтерів у виробництві деталей. На додаток, саме адитивні технології назвали єдиною умовою для того, щоб залишитись у графіках виробництва.

Відомо, що виготовлені за цією технологією деталі вже почали встановлювати на підводні човни. Тобто рівень довіри до 3D-друку настільки високий, що його використовують не просто у військовій техніці, а у підводних човнах, до яких закладені більш ніж значні вимоги щодо надійності.

Проте мова йде не просто про підводні човни, а й про клас Columbia, які мають прийти на заміну Ohio. Це стратегічні субмарини з міжконтинентальними балістичними ракетами, тобто основа ядерної безпеки США.

"Нам абсолютно необхідне адитивне виробництво. Якщо ви подивіться на компоненти кораблів — поковки, виливки, фітинги, клапани, кріпильні деталі — ми не зможемо задовольнити попит для будівництва необхідних нам підводних човнів, а також на підтримку їх експлуатації, не переходячи на адитивне виробництво", — зазначив посадовець Джонатан Ракер, який відповідає за закупівлю підводних човнів.

Так, на наступний рік з 2 млрд бюджету, направлених на розвиток виробництва підводних човнів, одразу 15% спрямують на розвиток адитивних технологій.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки працюватимуть над розробкою сучасного варіанту ядерної гравітаційної бомби B61-13.