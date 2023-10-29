Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У США розпочали друкувати деталі для атомних субмарин на 3D-принтері arrow

У США розпочали друкувати деталі для атомних субмарин на 3D-принтері

29 жовтня 2023 13:37
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У США розпочали друкувати деталі для атомних субмарин на 3D-принтері
Підводний човен США типу "Лос-Анджелес". Фото: Defense One
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Військово-морські сили США планують друкувати на 3D-принтері деталі до атомних субмарин. Саме таким чином вдасться встигнути за графіком виробництва, ремонту та обслуговування цих субмарин.

Про це пише Defense One.

Читайте також:

Пентагон використовує 3D-друк деталей

У ВМС США більш ніж серйозно націлились на використання 3D-принтерів у виробництві деталей. На додаток, саме адитивні технології назвали єдиною умовою для того, щоб залишитись у графіках виробництва.

Відомо, що виготовлені за цією технологією деталі вже почали встановлювати на підводні човни. Тобто рівень довіри до 3D-друку настільки високий, що його використовують не просто у військовій техніці, а у підводних човнах, до яких закладені більш ніж значні вимоги щодо надійності.

Проте мова йде не просто про підводні човни, а й про клас Columbia, які мають прийти на заміну Ohio. Це стратегічні субмарини з міжконтинентальними балістичними ракетами, тобто основа ядерної безпеки США.

"Нам абсолютно необхідне адитивне виробництво. Якщо ви подивіться на компоненти кораблів — поковки, виливки, фітинги, клапани, кріпильні деталі — ми не зможемо задовольнити попит для будівництва необхідних нам підводних човнів, а також на підтримку їх експлуатації, не переходячи на адитивне виробництво", — зазначив посадовець Джонатан Ракер, який відповідає за закупівлю підводних човнів.

Так, на наступний рік з 2 млрд бюджету, направлених на розвиток виробництва підводних човнів, одразу 15% спрямують на розвиток адитивних технологій. 

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки працюватимуть над розробкою сучасного варіанту ядерної гравітаційної бомби B61-13.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі