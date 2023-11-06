В США начался суд по делу Трампа по мошенничеству, — CNN

Экс-президент США Дональд Трамп. Иллюстративное фото: REUTERS/Mike Segar

В Нью-Йорке началось судебное слушание по делу по обвинению экс-президента США Дональда Трампа в мошенничестве. Ему инкриминируется завышение стоимости активов для получения кредитов.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

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Перед тем как прибыть в суд, Трамп вновь заявил, что это дело спровоцировал его политический оппонент Джо Байден "с целью вмешательства в выборы".

В то же время журналисты телеканала заявили, что пока нет никаких доказательств для заявления Трампа относительно действующего президента США. По их сообщению, дело возбудила генеральный прокурор Нью-Йорк Летиция Джеймс после расследования 2019 года, примерно за два года до того, как Байден стал президентом. Более того, федеральные агентства не имеют юрисдикции над такими делами штата.

Кроме того, относительно заявления Трампа о том, что дело было возбуждено с целью вмешательства в выборы в следующем году, отмечается, что прокурор подала иск, который привел к этому суду, в сентябре прошлого года — примерно за два месяца до того, как Трамп начал свою компанию.

Напомним, что ранее по результатам опросов в США Джо Байден отстает от Дональда Трампа в выборах на пост президента страны в следующем году. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему хватит 24 минуты объяснить Дональду Трампу, что войну так легко не закончить.