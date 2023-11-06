У США розпочався суд у справі Трампа щодо шахрайства, — CNN

Експрезидент США Дональд Трамп. Ілюстративне фото: REUTERS/Mike Segar

У Нью-Йорку почалося судове слухання у справі зі звинуваченням експрезидента США Дональда Трампа в шахрайстві. Йому інкримінують завищення вартості активів для отримання кредитів.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

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Перед тим, як прибути до суду, Трамп знову заявив, що цю справу спровокував його політичний опонент Джо Байден "з метою втручання у вибори".

Натомість журналісти телеканалу заявили, що наразі немає жодних доказів для заяви Трампа щодо чинного президента США. За їхнім повідомленням, справу порушила генеральна прокурорка Нью-Йорк Летиція Джеймс після розслідування 2019 року, приблизно за два роки до того, як Байден став президентом. Ба більше, федеральні агентства не мають юрисдикції над такими справами штату.

Крім того, щодо заяви Трампа про те, що справу було порушено з метою втручання у вибори наступного року, зазначається, що прокурорка подала позов, який призвів до цього суду, у вересні минулого року — приблизно за два місяці до того, як Трамп розпочав свою кампанію.

Нагадаємо, що раніше за результатами опитувань у США, Джо Байден відстає від Дональда Трампа у виборах на пост президента країни наступного року. Натомість президент України Володимир Зеленський заявив, що йому вистачить 24 хвилини пояснити Дональду Трампу, що війну так легко не закінчити.