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В США рассказали, почему Китай запускает "шпионские воздушные шары"

3 апреля 2023 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Китайский шар
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Официальные лица США полагают, что китайский воздушный шар-шпион смог собрать разведданные с нескольких конфиденциальных американских военных объектов. Впервые он был замечен 28 января.

Об этом сообщает Sky News.

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Подробности

В США считают, что Китай смог управлять воздушным шаром наблюдения, чтобы он мог несколько раз проходить над некоторыми объектами и передавать собранную информацию в Пекин в режиме реального времени.

По словам двух нынешних чиновников США и одного бывшего чиновника администрации, Белый дом пытается помешать этому.

Впервые шар был замечен около США 28 января. Его сбили 4 февраля у побережья Южной Каролины.

Инцидент со шпионским шаром привел к тому, что напряженность в отношениях между США и Китаем увеличилась. Пекин заявил, что шар был беспилотным гражданским дирижаблем, случайно отклонившимся от курса, и что Вашингтон чрезмерно отреагировал на это, сбив ее.

По словам трех должностных лиц, воздушный шар будет летать над объектами в форме восьмерки, собирая информацию, в основном из электронных сигналов, которые могут быть перехвачены системами вооружения или содержать не изображение, а сообщение персонала, а не персонал базы.

Они добавили, что Китай мог бы собрать гораздо больше разведывательной информации из чувствительных объектов, если бы не усилия администрации Джо Байдена, направленные на то, чтобы перемещаться вокруг потенциальных целей и скрыть способность аэростата улавливать их электронные сигналы, не давая им возможности транслировать или излучать сигналы.

Напомним, в воздушном пространстве США обнаружили шпионский воздушный шар, поступивший из Китая. Власти внимательно следят за траекторией передвижения летучего объекта, а американские политики обратились к китайским коллегам.

Также мы писали, что в США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар. Его считали шпионским.

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