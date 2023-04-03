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У США розповіли, чому Китай запускає "шпигунські повітряні кулі"

3 квітня 2023 16:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Китайська куля
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Офіційні особи США вважають, що китайська повітряна куля-шпигун змогла зібрати розвіддані з кількох конфіденційних американських військових об’єктів. Уперше її помітили 28 січня.

Про це повідомляє Sky News.

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Деталі

У США вважають, що Китай зміг керувати повітряною кулею спостереження, щоб вона могла кілька разів проходити над деякими об'єктами та передавати зібрану інформацію до Пекіна в режимі реального часу.

За словами двох нинішніх високопосадовців США та одного колишнього високопосадовця адміністрації, Білий дім намагається перешкодити цьому.

Вперше кулю помітили біля США 28 січня. Її збили 4 лютого біля узбережжя Південної Кароліни.

Інцидент зі шпигунською кулею призвів до того, що напруженість у відносинах між США і Китаєм збільшилася. Пекін заявив, що куля була безпілотним цивільним дирижаблем, який випадково відхилився від курсу, і що Вашингтон надмірно відреагував на це, збивши її.

За словами трьох посадовців, повітряна куля літатиме над об'єктами у формі вісімки, збираючи інформацію, в основному з електронних сигналів, які можуть бути перехоплені системами озброєння або містити не зображення, а повідомлення персоналу, а не персонал бази.

Вони додали, що Китай міг би зібрати набагато більше розвідувальної інформації з чутливих об'єктів, якби не зусилля адміністрації Джо Байдена, спрямовані на те, щоб переміщатися навколо потенційних цілей і приховати здатність аеростата вловлювати їхні електронні сигнали, не даючи їм можливості транслювати або випромінювати сигнали.

Нагадаємо, у повітряному просторі США виявили шпигунську повітряну кулю, яка надійшла з Китаю. Влада пильно стежить за траєкторією пересування летючого об'єкта, а американські політики звернулися до китайських колег.

Також ми писали, що у США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю. Її вважали шпигунською.

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