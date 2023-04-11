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В США отменили чрезвычайное положение из-за COVID-19

11 апреля 2023 03:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В США отменили чрезвычайное положение из-за COVID-19
Режим чрезвычайной ситуации отменен в США. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент США Джо Байден подписал закон, отменяющий режим чрезвычайной ситуации. Он был введен в стране более трех лет назад из-за распространения COVID-19.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

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"В понедельник, 10 апреля 2023 года, президент подписал закон, завершающий введенное через пандемию COVID-19 состояние чрезвычайной ситуации национального масштаба" , — говорится в сообщении.

Режим чрезвычайной ситуации ввел в 2020 году Дональд Трамп. Позже Байден продолжил его действие.

В январе президент сообщил Конгрессу США, что планирует упразднить режим чрезвычайной ситуации с 11 мая, однако законодатели решили прекратить его действие раньше.

Напомним, действующий президент Джо Байден подтвердил намерение баллотироваться на второй срок. Он также сказал, что это нормально, когда люди поднимают вопрос о его возрасте.

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