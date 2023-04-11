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У США скасували надзвичайний стан через COVID-19

11 квітня 2023 03:40
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У США скасували надзвичайний стан через COVID-19
Режим надзвичайної ситуації скасовано у США. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Президент США Джо Байден підписав закон, який скасовує режим надзвичайної ситуації, запроваджений у країні понад три роки тому через поширення COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білого дому.

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"У понеділок, 10 квітня 2023 року, президент підписав закон, який завершує введений через пандемію COVID-19 стан надзвичайної ситуації національного масштабу", — йдеться у повідомленні.

Режим надзвичайної ситуації запровадив у 2020 році Дональд Трамп. Пізніше Байден продовжив його дію.

У січні президент повідомив Конгрес США, що планує скасувати режим надзвичайної ситуації з 11 травня, проте законодавці вирішили припинити його дію раніше. 

Нагадаємо, чинний президент Джо Байден підтвердив свій намір балотуватися на другий термін. Він також сказав, що це нормально, коли люди порушують питання про його вік.

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